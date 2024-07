Paolo Guerrero decidió pronunciarse sobre el nivel que mostró en la Copa América 2024, tras la derrota de la selección peruana en el torneo.

El delantero peruano fue entrevistado en el aeropuerto cuando se encontraba junto a Ana Paula Consorte, quien comentó que volverían a Trujillo para cumplir el contrato con la Universidad César Vallejo hasta diciembre del 2024.

“ De aquí nos vamos a Trujillo, lo que venga en el futuro no lo sé ”, sostuvo la brasileña.

Posteriormente, Guerrero fue consultado por el paso de la ‘bicolor’ en la Copa América.

“ No estuve bien, en el último partido no estuve bien ”, expresó el ‘Depredador’.

Paolo Guerrero tras eliminación de Perú en la Copa América 2024: “Duele, porque no me gusta ver a mi selección así”

Paolo Guerrero se pronunció sobre el rendimiento de la selección peruana en la Copa América 2024, quienes fueron elminados en la fase de grupos.

“Apenado, triste, frustrado. Es lo que tengo para decir en este momento, no tengo cabeza para describir el presente que vive la selección. Duele, porque no me gusta ver a mi selección así”, declaró Guerrero a RPP.

Como se sabe, la ‘bicolor’ quedó en el último lugar del grupo A, donde empataron 0-0 con Chile, cayó 1-0 ante Canadá y se despidió del torneo después de perder 2-0 con Argentina.

“No lo digo por mí, aunque me gusta hacer goles, lo menciono por el equipo que no hemos anotado. Muy apenado por eso, también porque es la primera Copa América que juego y no marco goles”, manifestó el popular ‘Depredador’.

Te puede interesar