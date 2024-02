Paolo Guerrero habría decidido, según lo reportado, ya no jugar por la Universidad César Vallejo. Así lo informó el periodista Horacio Zimmermann, quien precisó que se trataría de un tema personal.

“Paolo Guerrero NO QUIERE jugar en la Universidad César Vallejo a pesar de haber firmado el contrato. La gran pregunta es, el tema personal que aparentemente lo aleja a la decisión, es un tema de antes o es algo que ha surgido por algún problema familiar o algo que no sabemos”, señaló.

Pagaría más de 1 millón de dólares

Según la información proporcionada por el periodista deportivo Jorge ‘Coki’ Gonzáles, el delantero nacional acordó pagar la suma de 1 millón 200 mil dólares para rescindir el acuerdo y quedar en libertad.

“No se ha sentido cómodo”

Según el periodista peruano de ESPN, Franco Lostaunau, el ‘Depredador’ se habría echado para atrás porque se siente “incómodo”.

“Me acaban de decir hoy, domingo 11, que la llegada de Paolo Guerrero a la UCV no está confirmada. Algo ha pasado en esta semana que el jugador no se ha sentido cómodo y parece que no quiere ir a la Vallejo . Esto ha hecho que un club grande de Lima se entere y quiera contar con él. Ya se imaginarán de qué club estoy hablando”, dijo el periodista a través de su cuenta de Twitter.

Es así que su presentación continúa retrasandose. Cabe precisar que Guerrero se encuentra en Brasil y se prepara físicamente para volver al cesped.

ACUÑA MOLESTO

Según Trome, la demora de Guerrero para viajar a Trujillo generó incomodidad en la directiva norteña de la César Vallejo, liderada por Richard Acuña.

Se esperaba que su presentación pueda concretarse este lunes, sin embargo, eso quedaría completamente descartado. La UCV ha gastado gran cantidad de dinero para su llegada.