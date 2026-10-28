El Sport Huancayo se quedó sin puntos en Chongoyape. El Rojo cayó 2-0 ante Juan Pablo II, por el inicio de la fecha 14, en el Complejo Deportivo de Chongoyape. Ericson Ramírez, de penal, y Jack Durand liquidaron al equipo huancaíno, que terminó con diez hombres tras la expulsión de Hugo Ángeles.

A los 4 minutos, Hugo Ancajima mandó un centro que hizo un extraño y casi sorprende a Ángel Zamudio, quien voló para salvar su arco con una mano cambiada. A los 29’, Nahuel Luján estuvo cerca de aprovechar un error del golero Matías Vega, pero su remate salió desviado. Luego, Daniel Porozo y Ricardo Salcedo protagonizaron un cruce de gritos y empujones que acabó con la intervención del árbitro Bruno Pérez. Al descanso, el marcador seguía en blanco y el fútbol brillaba por su ausencia.

Golpe letal

En el complemento, a los 64’, Ramírez convirtió desde los doce pasos, tras una falta sancionada por un supuesto codazo de Ángeles a Juan Goyeneche. El lateral huancaíno vio la segunda amarilla y dejó a su equipo en inferioridad numérica.

Huancayo buscó la paridad, pero en los descuentos, a los 90+5’, Durand aprovechó un contragolpe y sentenció el 2-0.

Fuerte crítica: “Ya hicieron el mandado”

El DT del Sport Huancayo, Richard Pellejero, perdió la paciencia y disparó contra el arbitraje de Bruno Pérez tras la caída 2-0 ante Juan Pablo II, en Chongoyape.

“No tienen vergüenza, cero vergüenza ustedes ¿no? Estoy diciendo las cosas que tengo que decir, vos tenés que cobrar lo que es justo. Pero ya está, ya hicieron el mandado”, recriminó.

Y lanzó: “Por eso no crece el fútbol acá”. Con un penal polémico y la expulsión de Hugo Ángeles, el Rojo apenas supera por un punto a Universitario. Juan Pablo II se mete en la pelea.