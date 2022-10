La estadía de Erling Haaland en el Manchester City no pasa desapercibida, dado que el delantero sigue demostrando sus grandes cualidades como goleador. El último domingo, el espigado futbolista noruego marcó un hat-trick y brindó dos asistencias en el triunfo sobre Manchester United (6-3), razones por las cuales fue elogiado y hasta comparado, por sus cifras, con Lionel Messi.

Tras el partido en el Etihad Stadium, Pep Guardiola, DT de los ‘Ciudadanos’, fue consultado sobre las similitudes en ofensiva entre su dirigido y el argentino, pero fue claro al señalar que hay aspectos que los diferencian.

“Para marcar goles, quizás Erling necesita de todos sus compañeros. Cuando llega a la portería, es increíble”, manifestó el estratega español respecto a Haaland y, de inmediato, aseguró que Lionel, en varias ocasiones, no necesita del colectivo para inflar las redes: “Messi tiene la habilidad de poder hacerlo solo”.

Los argumentos del entrenador fueron bien recibidos en el mundo del balompié, puesto que es una explicación clara del estilo de juego de ambos delanteros. Recordemos que Guardiola dirigió a la ‘Pulga’ en el Barcelona y lo ayudó a explotar su mejor versión futbolística, que fue acompañada de muchas anotaciones.

De la misma forma, Pep no dejó de elogiar a Haaland, quien ya tiene 14 goles en tan solo ocho cotejos en la Premier League. “Lo que Erling está haciendo, ya lo ha hecho en Noruega, Austria y Alemania. Esa es la realidad. Vino aquí y vio que mis chicos corren como animales, así que él también tiene que hacerlo”, indicó el DT.

“La calidad que tenemos a su alrededor lo ayuda a marcar los goles, pero lo que está haciendo no se lo enseñé yo. Tiene unos instintos increíbles. Nació con eso. Me gusta es que en el último período del partido se ha involucrado más en la creación de las jugadas. Me agrada que participe más de estas situaciones y, por supuesto, sin olvidarnos que su mayor talento es poner el balón en la red. Es un delantero fantástico”, concluyó Guardiola.