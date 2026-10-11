Perú cerró por todo lo alto su participación en la Copa del Mundo de Florete y Juvenil Lima 2026, pues en la última jornada, disputada en el Velódromo de la Videna, la selección nacional sumó una medalla de plata en damas y otra de bronce en varones.

El equipo femenino, formado por Fernanda Núñez, Astrid Bravo, Cielo Vizcarra y Romina Yalta, avanzó a la final tras golpear a Chile por 45-23 en semifinales. En la lucha por el oro, Brasil resultó más fuerte y ganó 45-36 y se quedó con el título, mientras que la delegación peruana logró la medalla de plata.

El momento más tenso lo vivió la delegación de varones, conformada por Julio Vilca, Rodrigo Atarama, Ricardo Bocanegra y Abraham Ariza, quienes vencieron 43-42 y se colgaron el bronce con un solo punto de diferencia. En la final masculina, Argentina fue campeón al derrotar a Brasil por 45-26.

Con estos resultados, Perú terminó el torneo con tres preseas: una de plata y dos de bronce. La primera medalla fue conseguida por Astrid Bravo en la prueba individual de florete femenino cadete durante la jornada inaugural.

El certamen a nivel nacional se jugó del 8 al 11 de octubre y reunió a 104 esgrimistas de 27 países.