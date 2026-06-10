La selección peruana se va reconstruyendo para la Eliminatoria hacia el Mundial 2030 y el técnico brasileño Mano Menezes va poniendo los primeros cimientos de su base. Y asombrosamente, no son los jóvenes quienes lideran su proyecto por ahora, sino un veterano jugador que incluso no nació en territorio incaico: se trata de Jairo Vélez, natural de Ecuador (31 años).

El volante tuvo un fugaz paso por la San Martín, en 2017, marcando ocho goles en 41 partidos, antes de pasear su fútbol por México (Atlante y Cafetaleros). Luego, en el 2020, volvió a la Liga 1: firmó por César Vallejo y estuvo hasta el 2024, brillando con luz propia pese al descenso. Ahí recién dio el salto a Universitario, siendo campeón en 2025; y, esta temporada, a Alianza Lima, donde ya conquistó el Torneo Apertura.

Con su excelente rendimiento, Vélez, quien obtuvo la nacionalización, fue considerado por Mano Menezes y anotó en tres de los cuatro partidos con Perú. A falta de un goleador, se convierte en una buena alternativa para sorprender rompiendo líneas.

Rival Titular Minutos jugados Goles vs. Senegal Sí 58′ 0 vs. Honduras Sí 82′ 2 vs. Haití Sí 89′ 1 vs. España Sí 87′ 1

Gol de Jairo Vélez vs. Honduras

Fue la primera vez que anotó con la camiseta de la selección peruana.

Ese mismo día, consiguió su doblete, aunque con el sabor amargo de solo empatar (2-2).

Gol de Jairo Vélez vs. Haití

Frente a Haití, Vélez facturó en una acción preparada de tiro de esquina, sentenciando la remontada y el primer triunfo en el ciclo de Menezes (2-1).

Gol de Jairo Vélez vs. España

Ante España, se encargó de maquillar el resultado, que parecía terminar en una derrota por goleada abultada (1-3).

En lo que va de la temporada 2026 con Alianza Lima, Jairo Vélez anotó tres goles y brindó cuatro asistencias en 18 partidos (entre Liga 1 y Libertadores).