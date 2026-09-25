La Selección Peruana afrontará el sábado 26 de septiembre una nueva prueba bajo la dirección técnica de Mano Menezes ante Estados Unidos desde las 3:30 p. m. (hora peruana) en el Inter&Co Stadium de Orlando. El encuentro será el quinto del entrenador brasileño, luego de sus primeros amistosos ante Senegal, Honduras, Haití y España, y representará otra oportunidad para seguir evaluando alternativas y darle forma al equipo de cara al próximo ciclo internacional.

Una nueva etapa que empieza con una prueba internacional

El duelo ante Estados Unidos será el primer capítulo de una gira que también tendrá como rivales a México, Canadá y Colombia. Para Menezes, estos encuentros servirán para observar diferentes perfiles y evaluar a los futbolistas que pueden formar parte del proyecto que se viene construyendo para la Selección Peruana.

La convocatoria de 26 jugadores refleja precisamente esa intención. Junto con futbolistas de experiencia como Pedro Gallese, André Carrillo, Yoshimar Yotún y Gianluca Lapadula, el técnico incluyó nuevos nombres como Piero Magallanes, Oliver Sonne, Rodrigo Vilca y Marco Huamán, ampliando el abanico de opciones de cara a los siguientes compromisos.

En la previa del encuentro, la casa de apuestas deportivas Betsafe revela quiénes son los posibles goleadores. Entre las opciones están Gianluca Lapadula y Alex Valera con una cuota de 2.30, mientras que Adrián Ugarriza tiene 2.40. Estas alternativas reflejan las expectativas alrededor de los delanteros peruanos que podrían encontrar el camino al gol ante Estados Unidos.

Un rival mundialista para medir el crecimiento de Perú

El rival también llega bajo la dirección de Mauricio Pochettino con la mirada puesta en el Mundial de 2030. Para esta fecha, el técnico estadounidense convocó a 28 jugadores, entre ellos 12 futbolistas que buscan su primera aparición con la selección absoluta, en una nómina que combina experiencia y juventud.

De esta manera, el encuentro en Orlando pondrá frente a frente a dos selecciones que atraviesan procesos de construcción de cara a sus próximos objetivos internacionales. Para Perú, será además el primer paso de una serie de cuatro partidos que permitirá a Menezes ampliar su evaluación del plantel.