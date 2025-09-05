La ‘Bicolor’ afronta este duelo como su última chance matemática para seguir con aspiraciones de clasificación. (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)
La ‘Bicolor’ afronta este duelo como su última chance matemática para seguir con aspiraciones de clasificación. (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

El encuentro entre Perú y Uruguay comenzó con intensidad, pero el equipo dirigido por Óscar Ibáñez ya se encuentra en desventaja 2-0 en el marcador. La ‘Bicolor’ afronta este duelo como su última chance matemática para seguir con aspiraciones de clasificación.

Alineación de Perú

  • Pedro Gallese
  • Luis Advíncula
  • Renzo Garcés
  • Luis Abram
  • Marcos López
  • Erick Noriega
  • Yoshimar Yotún (c)
  • Christofer Gonzales
  • Kevin Quevedo
  • Kenji Cabrera
  • Luis Ramos

Alineación de Uruguay

  • Sergio Rochet
  • Guillermo Varela
  • Sebastián Cáceres
  • Mathías Olivera
  • Joaquín Piquerez
  • Rodrigo Bentancur
  • Federico Valverde (c)
  • Giorgian De Arrascaeta
  • Facundo Pellistri
  • Brian Rodríguez
  • Rodrigo Aguirre

