El encuentro entre Perú y Uruguay comenzó con intensidad, pero el equipo dirigido por Óscar Ibáñez ya se encuentra en desventaja 2-0 en el marcador. La ‘Bicolor’ afronta este duelo como su última chance matemática para seguir con aspiraciones de clasificación.
Alineación de Perú
- Pedro Gallese
- Luis Advíncula
- Renzo Garcés
- Luis Abram
- Marcos López
- Erick Noriega
- Yoshimar Yotún (c)
- Christofer Gonzales
- Kevin Quevedo
- Kenji Cabrera
- Luis Ramos
Alineación de Uruguay
- Sergio Rochet
- Guillermo Varela
- Sebastián Cáceres
- Mathías Olivera
- Joaquín Piquerez
- Rodrigo Bentancur
- Federico Valverde (c)
- Giorgian De Arrascaeta
- Facundo Pellistri
- Brian Rodríguez
- Rodrigo Aguirre