El encuentro entre Perú y Uruguay comenzó con intensidad, pero el equipo dirigido por Óscar Ibáñez ya se encuentra en desventaja 2-0 en el marcador. La ‘Bicolor’ afronta este duelo como su última chance matemática para seguir con aspiraciones de clasificación.

Alineación de Perú

Pedro Gallese

Luis Advíncula

Renzo Garcés

Luis Abram

Marcos López

Erick Noriega

Yoshimar Yotún (c)

Christofer Gonzales

Kevin Quevedo

Kenji Cabrera

Luis Ramos

Alineación de Uruguay

Sergio Rochet

Guillermo Varela

Sebastián Cáceres

Mathías Olivera

Joaquín Piquerez

Rodrigo Bentancur

Federico Valverde (c)

Giorgian De Arrascaeta

Facundo Pellistri

Brian Rodríguez

Rodrigo Aguirre