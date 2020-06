Hugo del Castillo, ganador de la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019 en la modalidad Poomsae de Taekwondo, expresó su indignación contra el conductor de televisión Phillip Butters, quien comentó sobre la reactivación de los deportes en el Perú, burlándose de algunos.

"Hay unos deportes que es un insulto a la inteligencia o al conocimiento. Unos deportes con unos nombres que nadie conoce, ‘Poomsae’, ¿Qué c... es Poomsae, una lucha imaginaria contra rivales inexistentes?....Poomsae, yo sé de Timón y Pumba”, fueron las palabras de Butters en su programa PBO.

Respuesta del medallista

Del Castillo no permitió que el conductor haya minimizado el deporte que practica y que lo llevó a ganar una medalla en una competencia internacional.

“Siempre para hablar uno tiene que estar informado. Este señor empieza a hablar de los deportes, el especial el mío, en la modalidad del Poomsae, yo practico Taekwondo y también hizo burla a otros nombres. Empieza a hablar de que mi deportes es Timón y Pumba, se empieza a burlar del nombre diciendo tonterías, no hay otra palabra y no quiero ser ofensivo. Empieza a decir que nuestros deportes son danzas, no sabe qué es", dijo el deportista peruano en un video publicado en Facebook.

Hugo del Castillo mencionó que todos los deportistas se preparan “técnicamente, físicamente, psicológicamente y estratégicamente” para darle una alegría al Perú ganando un premio.

“Por todo ese esfuerzo que nosotros realizamos, yo le vengo a decir, señor Butters, que no minimice ningún deporte, no minimice ninguna modalidad, no hay un deporte más importante ni menos importante, todo deporte tiene sus características, sus virtudes y belleza. Señor Butters, nosotros nos sacrificamos muchísimo, personalmente y mi equipo entrenamos más de cuatro horas diarias para regalarle una medalla al Perú, una alegría”, indicó.

Como se recuerda, Phillip Butters fue comentarista deportivo. Sin embargo, no reconoció los deportes de los que minimizó en vivo.

“¿Quiere saber que es el poomsae? Bueno, le cuento. Es un deporte que le ha dado seis medallas al Perú, tres medallas de los Juegos Panamericanos Lima 2019, es por eso que me causa rabia, molestia e indignación que usted venga hablar así de mí deporte y otros, haciendo mofa y burla y para que usted es un insulto a la inteligencia”, manifestó.

“Creo que un insulto a la inteligencia es no darse el trabajo que usted tiene como periodista de buscar información y transmitirlo de una buena manera”, finalizó.

