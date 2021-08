Desde muy pequeña Pilar Jáuregui demostró gran habilidad y espíritu competitivo para el deporte, cualidades que afianzó aún más después de quedar en silla de ruedas a causa de una luxación congénita de cadera. Probó casi todos los deportes, desde fútbol hasta surf, por lo que la raqueta no fue la excepción. La parabadmintonista se alista para su debut en los Paralímpicos de Tokio, donde competirá en la categoría WH2. La importante cita deportiva será inaugurada este martes 24 de agosto.

¿Recuerdas cuantas disciplinas deportivas has practicado?

Cuando aún podía caminar hice casi todo tipo de deporte, después de quedarme en silla de ruedas practiqué tenis, básquet, natación, maratón, surf y bádminton. Antes del paradeporte creía que nunca más iba a poder hacer deporte, creí que todo se había acabado, pero luego conocí otras disciplinas. Ya después descubrí que el básquet era lo que me gustaba.

¿Y en qué momento llega el bádminton?

En realidad, ni yo misma lo sé (risas). En el 2015 fui a los Parapanamericanos de Toronto para jugar con el equipo de básquet, ahí perdimos la clasificación a los Paralímpicos de Río 2016. Cuando regresé a Lima me puse como meta obtener una medalla en Lima 2019. Poco después Pedro Pablo de Vinatea (tres veces campeón panamericano de parabádminton) me invita a practicar bádminton y ya después me fue gustando. Pero lo que más me atrapó fue la alta competitividad de las rivales extranjeras y la técnica, ahí fue que decidí tomarlo como una carrera. Se podría decir que llegué de casualidad al bádminton.

El deporte te da mucha independencia, seguridad y autoestima para desenvolverte”



¿Crees que Lima 2019 marcaron un antes y un después en el deporte adaptado?

Sí, porque pudimos demostrar que los paradeportistas podemos ser de alto rendimiento como los convencionales y que tenemos que trabajar de la misma manera. Lo otro es en plano social, en el tema de inclusión, eso fue la parte más importante porque a raíz de los Juegos más personas se animaron a hacer para deportes. Ahora con la pandemia paró un poco, pero la verdad es que hay muchos que están animados. El deporte te da mucha independencia, seguridad, autoestima, aprendes a desenvolverte completamente sola.

Pilar Jáuregui busca clasificar a Tokio en dobles y singles de parabádminton en silla de ruedas.

Tus padres han sido un pilar importante en tu carrera...

Sí, definitivamente. Antes de tener a todo el súper equipo que hay en la Videna, mis padres fueron mi equipo. Ellos me motivaron a no tener límites y a hacer lo que yo quería hacer, incluso conocen a todas mis rivales (risas). La familia es el apoyo fundamental.

¿Qué expectativas y objetivos tienes para Tokio 2020?

Es el torneo más importante y sé que voy a dar lo mejor de mí, no importa qué rival tendré. Uno de mis sueños es tener una medalla olímpica y otra de las cosas que quisiera a futuro es una academia de paradeporte donde los chicos puedan ver todos los deportes y escojan lo que más les gusta para que vayan más rápido y no demoren mucho como yo lo hice en el bádminton. ¿Te imaginas cuántos chicos no quisieran empezar a practicar un deporte? Yo creo que eso los motivará más para seguir adelante en sus vidas. Promover más el para deporte, es uno de mis sueños.

DATOS

- Tiene 33 años de edad y nació en la ciudad de Puno

- El 2018 fue reconocida como la mejor de toda América.

- En el 2019 obtuvo la medalla de oro en los Juegos de Lima 2019.

- Es la número 6 en el ranking mundial, en la categoría WS WH2, de la Federación de Parabádminton.