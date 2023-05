Por segunda vez la Academia Berendson y la Asociación de Damas de Ayuda al Enfermo con Cáncer (ADANEN) trabajan juntos realizando eventos para generar conciencia sobre la prevención de esta terrible enfermedad.

Esta vez organizan la campaña “Nademos contra el Cáncer” con el fin de recaudar fondos para respaldar las actividades de apoyo a personas de bajos recursos afectadas por el cáncer, la misma que se realizará el sábado 27 de mayo desde las 10 a.m. hasta las 7:00 p.m.

DEL EVENTO

Por cada 100 metros que las personas naden deben donar 10 soles. “ Si las personas desean donar, pero no saben nadar, la comisión organizadora buscará un nadador que cumpla el reto. No hay excusa para no participar ”, indicó Walter Berendson, gerente de la Academia Berendson, donde se llevará acabo el evento.

Agregó que es posible participar en el evento tanto de forma individual como en grupo, ya sea como empresa con todo su equipo de trabajadores o como familiares. “ No existe límite de edad ni requisitos de niveles de habilidad, ya que el objetivo es llegar a todos los piuranos y recaudar la mayor cantidad de dinero posible para entregar a ADANEN.