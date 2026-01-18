La renovada infraestructura de la piscina municipal reabre sus puertas.
La renovada infraestructura de la piscina municipal reabre sus puertas.

Como en los buenos tiempos, la Piscina Municipal de Piura reabre sus puertas para buscar nuevos valores en la disciplina de natación, que antaño brilló con los mejores exponentes a nivel regional y nacional.

Este vez abrió sus puertas para recibir a niños desde los 6 años y a los jóvenes que deseen recibir clases de natación profesional, con horarios accesibles y destacados profesores.

La renovada Piscina Municipal cuenta con infraestructura moderna, cumple con los estándares técnicos exigidos y tiene capacidad para más de 200 espectadores, lo que permitirá albergar competencias oficiales y actividades deportivas de primer nivel.

Con la reapertura de esta alberca municipal, Piura vuelve a posicionarse como un referente regional en la promoción de la natación y apuesta por la juventud, el deporte y la inclusión social.

Miles de niñas, niños y jóvenes piuranos accederán a un espacio digno, seguro y adecuado para fortalecer sus habilidades, fomentar estilos de vida saludables y proyectarse hacia el alto rendimiento.

La piscina municipal albergará diversos programas y disciplinas, entre ellos programas de natación de alto rendimiento, natación artística y polo acuático y terapias de rehabilitación física.

Este recinto que estuvo por años en el abandono, se convierte nuevamente en un espacio activo para el deporte y la formación de nadadores, con una infraestructura reconstruida gracias a una alianza estratégica entre la Federación Deportiva Peruana de Natación y la comuna piurana, que garantiza la administración, operación y mantenimiento por un periodo de diez años.

