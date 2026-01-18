Como en los buenos tiempos, la Piscina Municipal de Piura reabre sus puertas para buscar nuevos valores en la disciplina de natación, que antaño brilló con los mejores exponentes a nivel regional y nacional.

Este vez abrió sus puertas para recibir a niños desde los 6 años y a los jóvenes que deseen recibir clases de natación profesional, con horarios accesibles y destacados profesores.

La renovada Piscina Municipal cuenta con infraestructura moderna, cumple con los estándares técnicos exigidos y tiene capacidad para más de 200 espectadores, lo que permitirá albergar competencias oficiales y actividades deportivas de primer nivel.

PUEDES VER: Este 4 de enero reabre la piscina municipal de Piura

REAPERTURA

Con la reapertura de esta alberca municipal, Piura vuelve a posicionarse como un referente regional en la promoción de la natación y apuesta por la juventud, el deporte y la inclusión social.

Miles de niñas, niños y jóvenes piuranos accederán a un espacio digno, seguro y adecuado para fortalecer sus habilidades, fomentar estilos de vida saludables y proyectarse hacia el alto rendimiento.

La piscina municipal albergará diversos programas y disciplinas, entre ellos programas de natación de alto rendimiento, natación artística y polo acuático y terapias de rehabilitación física.

Este recinto que estuvo por años en el abandono, se convierte nuevamente en un espacio activo para el deporte y la formación de nadadores, con una infraestructura reconstruida gracias a una alianza estratégica entre la Federación Deportiva Peruana de Natación y la comuna piurana, que garantiza la administración, operación y mantenimiento por un periodo de diez años.