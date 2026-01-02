Luego de años de abandono y promesas incumplidas, la gestión de la Municipalidad Provincial de Piura (MPP) concreta uno de sus hitos más importantes en materia de infraestructura deportiva: la reapertura de la Piscina Municipal del barrio Buenos Aires, que será inaugurada este domingo 4 de enero, al mediodía. La obra devuelve a la ciudad un espacio emblemático para el deporte y marca una clara diferencia en la forma de gestionar y culminar proyectos públicos.

El acto inaugural será encabezado por el alcalde provincial, junto a representantes de la Federación Peruana de Natación, institución con la que la MPP ha suscrito una alianza estratégica para la administración, operación y mantenimiento del recinto por un periodo de diez años. Este acuerdo permitirá garantizar sostenibilidad técnica, uso permanente y evitar que la infraestructura vuelva a caer en el abandono, como ocurrió en gestiones anteriores.

La renovada Piscina Municipal cuenta con infraestructura moderna, cumple con los estándares técnicos exigidos a nivel nacional y tiene capacidad para más de 200 espectadores, lo que permitirá albergar competencias oficiales y actividades deportivas de alto nivel. Con ello, Piura vuelve a posicionarse como un referente regional en la promoción y desarrollo de los deportes acuáticos.

Más que una obra física, esta reapertura representa una decisión política firme de apostar por la juventud, el deporte y la inclusión social. Miles de niñas, niños y jóvenes piuranos accederán a un espacio digno, seguro y adecuado para fortalecer sus habilidades, fomentar estilos de vida saludables y proyectarse hacia el alto rendimiento.

La piscina municipal albergará diversos programas y disciplinas, entre ellos: Programas de natación de alto rendimiento, natación artística y polo acuático y terapias de rehabilitación física.