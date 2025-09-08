Alumnos de la Universidad de Piura vivieron la fiesta derrocharon energía y pasión.
Alumnos de la Universidad de Piura vivieron la fiesta derrocharon energía y pasión.

Se encendió la llama olímpica de las Olimpiadas Ramón Mugica 2025 para demostrar el espíritu deportivo de los alumnos y de la comunidad educativa de la .

El despliegue artístico y deportivo en el campus Piura estuvo marcada por las delegaciones de las facultades de Ingeniería, Ciencias Económicas y Empresariales, Derecho, Comunicación, Ciencias de la Educación y Humanidades.

Previo a ello hubo la presentación de la Marching Band, seguida del desfile olímpico de las delegaciones, izamiento de la bandera a cargo del rector, doctor Paul Corcuera, y el alumno Francis Rivera, de la Facultad de Derecho.

PUEDES VER:

ACTO INAUGURAL

El encendido de la llama olímpica por el alumno Marcelo Quevedo (Ingeniería) que estuvo acompañado de una delegación de estudiantes, representantes de cada facultades: Angie Gallego (Comunicación), Luis Meléndez (Humanidades), Soledad Mares (Educación), Sebastián García (Empresas), Astrid Aponte (Derecho).

la alumnas de Empresas, Luhana León Ruesta tuvo a cargo la juramentación y el rector declaró oficialmente inauguradas las Olimpiadas Ramón Mugica 2025.

Posteriormente el concurso de drill con las creativas coreografías de las facultades participantes que fue ganado por la Facultad de Ingeniería y el concurso de barras por la Facultad de Ingeniería.

TAGS RELACIONADOS