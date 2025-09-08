Se encendió la llama olímpica de las Olimpiadas Ramón Mugica 2025 para demostrar el espíritu deportivo de los alumnos y de la comunidad educativa de la Universidad de Piura.

El despliegue artístico y deportivo en el campus Piura estuvo marcada por las delegaciones de las facultades de Ingeniería, Ciencias Económicas y Empresariales, Derecho, Comunicación, Ciencias de la Educación y Humanidades.

Previo a ello hubo la presentación de la Marching Band, seguida del desfile olímpico de las delegaciones, izamiento de la bandera a cargo del rector, doctor Paul Corcuera, y el alumno Francis Rivera, de la Facultad de Derecho.

ACTO INAUGURAL

El encendido de la llama olímpica por el alumno Marcelo Quevedo (Ingeniería) que estuvo acompañado de una delegación de estudiantes, representantes de cada facultades: Angie Gallego (Comunicación), Luis Meléndez (Humanidades), Soledad Mares (Educación), Sebastián García (Empresas), Astrid Aponte (Derecho).

la alumnas de Empresas, Luhana León Ruesta tuvo a cargo la juramentación y el rector declaró oficialmente inauguradas las Olimpiadas Ramón Mugica 2025.

Posteriormente el concurso de drill con las creativas coreografías de las facultades participantes que fue ganado por la Facultad de Ingeniería y el concurso de barras por la Facultad de Ingeniería.