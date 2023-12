En su recorrido y a los gritos de “queremos el estadio”, una gran cantidad de deportistas, dirigentes, hinchas de Atlético Grau y periodistas deportivos exigieron a la autoridad regional darle solución muy pronta a la culminación de los trabajos de rehabilitación del estadio Miguel Grau.

Partieron del parque infantil Miguel Cortés, hacia el monumento Miguel Grau a donde le rindieron un tributo al héroe , cuyo nombre lleva el estadio en Piura, luego hicieron un plantón en el IPD, para culminar en el frontis del Gobierno Regional.

DESIDIA

David Cervantes, campeón nacional en atletismo master, señaló que los atletas están sufriendo por la pista atlética y tiene que entrenar en las calles, a donde han sufrido accidentes. “ Señores ustedes no tienen capacidad para gestionar y que este estadio vuelva a ser el de antes, no lo tienen y deben dar un paso al costado . Ustedes ni se inmutan de los sufrimos para entrenar. Dónde está el espíritu por el deporte, no es posible que Piura no tenga un estadio que se merece”.

Para el profesor EF. Ricardo Montejo, no hay mejor animo de la autoridad piurana del IPD, por dar una respuesta concreta, “estamos exigiendo todos los derechos que tenemos, el deporte escolar se siente en abandono, 8 años cerrado el estadio, sin poder hacer prácticas, sin fútbol escolar. “Hoy hemos despertado y estamos exigiendo que nos den una solución alternativa, devolvernos el estadio unas de las joyas valiosas que tiene Piura o darnos un terreno, donde poder construir uno nuevo ”.

REUNIÓN

Mientras tanto el periodista Manolo Navarro, se refirió a las mentiras del Gobernador Regional, “hemos venido en forma pacífica, queremos solución, que nos diga que ha quedado de la conversaciones con el IPD Nacional. Dígale a su presidente que dentro de sus promesas electorales estuvo el estadio Miguel Grau que se comprometió a darle solución y ahora nos da la espalda ”.