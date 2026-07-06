Los piuranos gozaron de una espectacular velada con el Concurso Ecuestre Copa Quiñones 2026 y otras actividades organizadas por el Ala Aérea N° 1.

La inauguración estuvo a cargo del Comandante General. Ala Aérea N° 1, mayor general FAP Edar Echegaray, mientras la historia y relación del evento Copa José Quiñones fue dada por el presidente del Club Ecuestre.

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COMPETENCIA

Posteriormente, se empezó con el concurso ecuestre de saltos en las categorías 30, 50, 70, 80 y 100 centímetros, con participación de jinetes damas y varones, de los clubes ecuestre Piura, Villa Milán (Chiclayo), La Quinta (Cajamarca) y los Clubes Hípicos del Ejército de Sullana y Trujillo.

Los jinetes ganaron medallas escarapelas (cintas de colores) y dinero en efectivo. Además, hubo exhibición de baile de tondero, paso noble caballo de paso, festival gastronómico y música en vivo.