Se reinvidican. ADI inicia la Fecha 9 en La Perla de los Andes ganando a la Universidad Técnica de Cajamarca 3 a 1. Desde el inicio del encuentro el Vendaval Celeste salió con la mentalidad de ganar, y precisamente a los 2 minutos desde su terreno de juego Gustavo Dulanto vio que el golero Diego Campos estaba adelantado y de un zapatazo remata de unos 50 metros y llega el gol muy temprano.

A los 27 minutos Joao Rojas ingresa al área contraria y se demora un tanto para anotar, su remate casi ingresa por el ángulo superior izquierdo de Campos. En otra ocasión de gol Nazareno Bazán remata y la pelota choca en el travesaño y Mauro Da Luz también pierde una clarísima.

En la segunda mitad de manera increíble los celestes pierden goles cantados Mauro Da Luz, Gerson Barreto, Gustavo Dulanto y Joao Rojas. Precisamente el acuariano Rojas a los 61 minutos convierte el segundo tanto tarmeño. Llega a los 73 minutos el tercer tanto del uruguayo Mauro Da Luz de tiro cruzado.

Dominio el Vendaval Celeste y a los 87 minutos el “Charapa” Hernán Rengifo pierde el cuarto tanto ante la asistencia de Carlos Cabello. En la parte final Jarlin Quintero del UTC anota el descuento y el juez principal Victor Cori finaliza el partido con el triunfo del ADT 3 a 1.

ADT suma 10 puntos en el Clausura, el próximo partido es contra Cusco FBC el lunes 22 en la ciudad Imperial.