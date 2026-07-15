La Selección Argentina saldrá a la cancha con su camiseta azul en la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra, luego de que la AFA elevara un pedido formal a la FIFA y el organismo lo aceptara. La decisión revive un antecedente cargado de historia para el fútbol argentino.

CAMISETA AZUL EN ANTERIORES MUNDIALES

Sucede que el 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, Argentina e Inglaterra disputaron los cuartos de final de México 86 con las heridas abiertas de la Guerra de Malvinas todavía frescas.

A menos de 48 horas del partido, el equipo no tenía camisetas para jugar. Carlos Bilardo convocó al histórico utilero Tito Benros y al empleado de AFA Rubén Moschella para pedirles casacas azules caladas, con agujeros, ya que la tela original se pegaba al cuerpo de los jugadores. Ante la falta de stock, Moschella terminó recorriendo Tepito, uno de los barrios más peligrosos de Ciudad de México, hasta conseguir dos tandas de camisetas azules.

Fue Diego Maradona quien dio el visto bueno final a la que finalmente se usó, la misma con la que horas después marcó la Mano de Dios y el gol más recordado en la historia de los mundiales.

El antecedente no quedó ahí: en los octavos de final de Francia 1998, Argentina también vistió su camiseta alternativa en la definición por penales ante los ingleses, que terminó 4-3 a favor de la Albiceleste tras el 2-2 en los 90 minutos.

En Corea-Japón 2002, en cambio, Argentina jugó de celeste y blanca, mientras que Inglaterra, que se quedó con la victoria, vistió de rojo.

Ahora, con la camiseta azul nuevamente elegida para un cruce cargado de historia, Argentina buscará repetir la fortuna de aquellos antecedentes cuando enfrente a Los Tres Leones este miércoles 15 de julio a las 16:00 horas (hora argentina) en Atlanta, con transmisión de Disney+ Plan Premium.