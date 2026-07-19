La selección argentina afrontó los minutos finales de la final del Mundial 2026 ante España con diez jugadores en el campo tras la expulsión de Enzo Fernández. El mediocampista dejó el terreno de juego luego de recibir su segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Pau Cubarsí.

La infracción ocurrió a los 90+3 minutos del encuentro disputado en el MetLife Stadium, cuando ambos equipos todavía buscan romper la igualdad en el marcador. La decisión del árbitro esloveno Slavko Vinčić obligó a la ‘Albiceleste’ a disputar el cierre del partido en inferioridad numérica.

ARGENTINA SE QUEDÓ CON UNO MENOS



Enzo Fernández vio la segunda amarilla por esta dura entrada a Cubarsí. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/g8iyr7o3J8 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026





¿Por qué fue expulsado?

El volante argentino fue a disputar una pelota dividida con Pau Cubarsí y cometió una entrada que fue sancionada por el juez principal. Tras mostrarle la segunda amonestación, Vinčić le enseñó la tarjeta roja y ordenó su salida del campo.

Enzo Fernández ya había sido advertido anteriormente con una tarjeta amarilla durante el compromiso. Su expulsión deja a Argentina con un jugador menos en una etapa decisiva de la final del Mundial 2026.

La salida del mediocampista modificó el escenario para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que debió afrontar los últimos minutos con una desventaja numérica.