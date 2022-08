Caliente recta final del Chelsea vs. Tottenham. Además del gol anotado por Harry Kane en el último minuto para el 2-2 y el cruce picante entre Thomas Tuchel y Antonio Conte, en redes sociales está circulando una escena que pudo cambiar la historia del partido. Cristian Romero, central de la visita en Stamford Bridge, cometió una infracción sobre Marc Cucurella, pero el árbitro lo dejó pasar por alto.

A poco de cerrar el enfrentamiento entre clubes de Londres, los ‘Spurs’ presionaron para llevarse un punto a casa. Entonces, los de Conte tuvieron una serie de tiro de esquina para inquietar la portería de Edouard Mendy. Mientras se esperaba el cobro, los futbolistas de las dos escuadras reaccionaron de diferentes formas dentro del área.

Entonces, luego de la ejecución, la ofensiva de Tottenham logró conectar con la cabeza y el golero de los ‘Blues’ desvió fuera de la cancha con la mano y ello terminó con otro córner para los visitantes. Mientras todo el mundo se enfocó en aquella situación, en el área chica ocurrió un hecho que pudo ser sancionado de otra manera.

Marc Cucurella se encargó de tomar la marca de Cristian Romero en la pelota detenida. Los dos se movieron hasta esperar el globo. Pero, las imágenes de la transmisión mostraron que el zaguero argentino jaló la frondosa cabellera del lateral y de inmediato terminó sobre el césped. Sin duda, una infracción del ‘Cuti’.

Eso lo marcó el ex Brighton, quien se puso de pie para protestar frente a la autoridad del derbi de Londres. No obstante, el pito no advirtió ello y ordenó que las acciones sigan. Precisamente, Tottenham en la siguiente jugada consiguió hacer el 2-2. Tras ello, en las redes señalaron que la inacción del árbitro perjudicó a Chelsea por la escena mencionada que podía ser sancionada con infracción para los ‘Blues’.

Chelsea y Tottenham se reparten los puntos

El senegalés Kalidou Koulibaly había abierto el marcador para el Chelsea en el minuto 19 y el danés Pierre-Emile Hojbjerg (68) igualó provisionalmente.

El Chelsea se puso de nuevo con ventaja en el 77, gracias a Reece James, lo que parecía dejar los tres puntos en Stamford Bridge, pero los ‘Spurs’ lograron el empate en el último suspiro.

En un saque de esquina, Kane (90+5) puso de cabeza el 2-2 definitivo, en un partido marcado a continuación por las imágenes de tensión entre Tuchel y Conte, que fueron separados para evitar escenas todavía peores.