Un gol de Ousmane Dembele a los dos minutos y 20 segundos del partido de vuelta eliminó al Bayern Múnich y concretó la clasificación del París Saint-Germain para su segunda final consecutiva de la Liga de Campeones, en la que defenderá el título contra el Arsenal el próximo 30 de mayo, sábado, en el Puskas Arena de Budapest, tras el 1-1 contra el conjunto alemán.

Ahora, el Arsenal que eliminó el martes al Atlético de Madrid, y el París Saint-Germain, que doblegó este miércoles al Bayern Múnich, disputarán el próximo 30 de mayo, sábado, una final inédita de la Liga de Campeones en el Puskas Arena de Budapest a las 18.00 hora central europea.

Es la segunda final de la historia del conjunto londinense, que ya jugó el duelo decisivo de 2006 y que nunca ha ganado la Copa de Europa, y la tercera del club francés, campeón en una ocasión, la pasada campaña por 5-0 ante el Inter de Milán.

Luis Enrique Martínez, entrenador del París Saint-Germain, destacó este miércoles, tras la clasificación para la final de la Liga de Campeones, que su equipo quiere “continuar” haciendo “historia” en el torneo y valoró que su conjunto ha “defendido como los ángeles” en la vuelta ante el Bayern Múnich.

“Si piensas lo que es venir a jugar un partido de este tipo, en este estadio, contra estos jugadores y la manera que ellos juegan, que no han perdido más que tres partidos en toda la temporada, sabíamos la dificultad, pero antes del partido hemos recordado que les habíamos ganado en París y por qué no podemos ganar aquí”, declaró el español en Movistar+.

“Hemos dado un paso más en lo que es plantear un partido. No estamos acostumbrados a defender, pero hemos defendido como los ángeles y realmente hemos merecido pasar”, continuó el técnico, que consideró que “individualizar” en el éxito del equipo en Múnich es “muy injusto” y que repasó que no ha podido repetir el once de la final de la Liga de Campeones ganada la pasada campaña en toda esta temporada por “lesiones”.

“Pero eso también muestra qué tipo de equipo somos. Hemos tenido el peor sorteo de la fase de grupos y luego nos ha tocado siempre que si queríamos una cosa nos tocaba la otra. Vamos a jugar la final, será algo histórico como club y la posibilidad de seguir luchando por ser campeón de Champions”, repasó.

En la final, el rival será el Arsenal, entrenado por el también español Mikel Arteta. “Le tengo mucho cariño, porque fuimos compañeros cuando él era muy jovencito en Barcelona. Ha creado un gran equipo, se ve qué tipo de entrenador es”, afirmó.

“Será muy difícil, pero confiamos mucho en la manera que tenemos de jugar, en lo que queremos conseguir, hicimos la historia el año pasado, queremos continuar y seguro que daremos guerra”, añadió.