PSG vs. LorientEN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 14 de la Ligue 1, este domingo 6 de noviembre desde las 7:00 a.m. (hora peruana) y 9:00 a.m. (hora argentina). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN y Star+(Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Sin Lionel Messi solo por precaución, el PSG tendrá su penúltima prueba antes de irse al receso por el Mundial de Qatar, cuando visite a Lorient. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Stade du Moustoir.

¿A qué hora juega PSG vs. Lorient?

México: 6:00 a.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 a.m.

Bolivia y Venezuela: 8:00 a.m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 9:00 a.m.

España: 1:00 p.m.

PSG vs. Lorient: canales del partido y cómo ver por TV

El PSG vs. Lorient será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga francesa. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Stade du Moustoir y será transmitido en Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus). En México, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus) y ESPN Mexico, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS.

Cómo llegan PSG y Lorient

PSG tiene la oportunidad el domingo de reforzar su liderato en la Ligue 1 en la cancha del equipo revelación en Francia, el Lorient (4º), mientras que horas después el Olympique de Marsella se jugará ante el Lyon no sumirse aún más en su crisis de resultados.

El modesto Lorient se halla, sin embargo, lejos de su mejor momento esta temporada, con dos empates y una derrota en las tres últimas fechas antes de recibir al poderoso equipo parisino. En esas tres fechas, el PSG lo ha ganado todo, por lo que ha visto ampliada su renta respecto al rival de turno de uno a ocho puntos.

Para este compromiso, Lionel Messi es la principal baja en PSG. El club reportó que el argentino tiene una inflamación en el tendón de Aquiles y podrá reincorporarse a los entrenamiento colectivos recién la próxima semana. Tampoco está disponibles Keylor Navas, Presnel Kimpembe y Fabián Ruiz.

En la antesala, el entrenador de PSG, Christophe Galtier, analizó en conferencia de prensa a Lorient, que la semana pasada perdió su invicto de local al caer (2-1) a manos de Niza.

“Muy rítmico, es un equipo vivo, despierto, técnico, al que le gusta tener el balón, que tiene un juego muy elaborado. Hay mucho movimiento, mucho cambio de zona entre los dos equipos. Querrán presionar al principio”, comentó el estratega francés.

PSG vs. Lorient: probables alineaciones

Lorient: Mvogo, Kalulu, Talbi, Laporte, Le Goff, Innocent, Ouattara, Le Fee, Ponceau, Le Bris y Moffi. DT: Regis Le Bris.

PSG: Donnarumma, Hakimi, Ramos, Marquinhos, Mendes, Vitinha, Verratti, Soler, Sarabia, Mbappé y Neymar. DT: Christophe Galtier.

¿Dónde juega PSG vs. Lorient?