Diez jóvenes boxeadores integrantes del equipo juvenil del Instituto Peruano del Deporte (IPD-Piura), recibieron el respaldo del alcalde Víctor Hugo Febre, del distrito Veintiséis de Octubre, quien apoyó con los pasajes para que puedan asistir al Campeonato Nacional de Boxeo que se desarrollará en la ciudad de Lima.

La delegación, conformada por varones y mujeres, viajará en los próximos días con el objetivo de representar a la región Piura en esta importante competencia, buscando dejar en alto el nombre de la región a través de su desempeño deportivo.

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AGRADECIMIENTO

El entrenador del equipo, Luis Lazo Vilela, resaltó que este apoyo resulta clave, considerando que los jóvenes se han preparado durante varios meses para este torneo, pese a las limitaciones económicas.

En ese sentido, expresó su agradecimiento a la autoridad edil por contribuir a hacer posible este importante paso en la carrera de los deportistas.

Por su parte, el burgomaestre felicitó a los jóvenes por optar por el deporte como una forma de desarrollo personal y les deseó éxitos en la competencia nacional, reafirmando su apoyo a iniciativas que promueven el talento y la representación regional.