Hoy, desde las 8:00 a.m. se disputará una maratónica jornada de básquet que incluye 4 partidos de la categoría U-15 y seis de la U-17, en su segunda fecha en el polideportivo Los Claveles.

El torneo es organizado por la Liga Deportiva Distrital Mixta de Basquetbol de Castilla, que sigue apostando por el crecimiento del deporte de las canastas en la región.

Cabe señalar que el pasado 4 de abril en el coliseo de la UNP se llevó a cabo la inauguración oficial del torneo U-15 y U-17 con presencia de directivos, jugadores y aficionados, que tuvo un colorido espectáculo deportivo.

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LOS ENCUENTROS

La competencia tendrá en la cancha a jóvenes talentos que buscarán destacar en sus respectivos equipos.

Por la categoría U-15 rivalizan Cuba Sport Vs. Las Arenas; Sechura Cracks con The Wolves; Juventhus rivaliza con El Shanti y Urba Drem Team disputará con Mamba.

Por la categoría U-17 juegan Sechura Cracks contra Peruano Canadiense; Cuba Sport Vs. San Ignacio; Juventhus con Arenas; Atletas Estuadiantiles Vs. Club Olímpico; Urba Drem team rivaliza con Rockets y Mamba contra el Shanti.

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EN DAMAS

Mientras tanto, en la rama femenina hoy se inicia el campeonato juvenil U-15 en el mismo escenario, pero a partir de las 3:00 pm,. con el único partido entre The Black Mamba Sport y Dream Team de la Urba Piura.

En este fecha descansa el quinteto de la Academia Deportiva Cuba Sport, que aguardará su turno para entrar en competencia la próxima semana. La expectativa es grande en esta categoría por ver en acción a las nuevas talentos.