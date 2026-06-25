Hasta el momento, 15 selecciones han asegurado su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, cuya fase de eliminación directa se pondrá en marcha el próximo domingo 28 de junio. En las próximas jornadas se completará la nómina de los 32 equipos que seguirán en carrera por el título.

En contraste, otras selecciones ya quedaron fuera de la competencia y comenzaron a preparar su retorno a sus países de origen. Entre los equipos eliminados figuran República Checa, Túnez y Turquía, que no lograron sumar los resultados necesarios para avanzar a la siguiente ronda del certamen.

Con el cierre de la fase de grupos, el Mundial entrará en su etapa más emocionante. A partir de los dieciseisavos de final, los enfrentamientos serán de eliminación directa, por lo que cada partido será decisivo en el camino hacia la gran final y la disputa por el título de campeón del mundo.

CLASIFICADOS

México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega, Colombia, Suiza, Canadá, Bosnia, Brasil, Marruecos, Sudáfrica, Costa de Marfil y Ecuador

ELIMINADOS

Túnez, Turquía, Haití, Panamá, Jordania, Catar, República Checa y Curazao.

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