La temporada 2023 ha sido la gran oportunidad para que Ray Gómez consolide su carrera. Después de pasar por el torneo de ascenso entre el 2019 y 2022, con las camisetas de Cienciano, Unión Comercio, Unión Huaral y Alianza Universidad de Huánuco, el atacante aseguró su traspaso a Sport Huancayo. No obstante, el inicio del año no fue muy fácil para el deportista, dado que permaneció en el banquillo y no era convocado habitualmente. Y a pesar de las circunstancias, el jugador no perdió la confianza y aprovechó la continuidad que recibió desde junio: suma 11 encuentros seguidos participando activamente e infló las redes en cuatro ocasiones. Tras ir afianzándose en la titularidad, la nueva misión del volante ofensivo es ingresar a la órbita de Juan Reynoso, DT de la selección peruana.

¿Cómo te sientes en esta campaña con Sport Huancayo?

La verdad, me siento bastante cómodo en el club. Desde un inicio me acogieron bien.

¿Piensas que estás en tu mejor momento?

Sí, creo que estoy pasando por un gran momento, por no decir que es el mejor de mi carrera.

Estuviste las cuatro temporadas anteriores actuando en segunda división. ¿Qué lecciones te dejó esa aventura?

Jugar en la Liga 2, te podría decir que, es un poco mas friccionado. Ahí hay un juego directo y no tan asociativo porque, en realidad, las canchas no ayudan demasiado.

En la primera parte de la campaña no tuviste mucha continuidad. ¿A qué se debió?

Creo que, más que todo, fue por la decisión que tomó el entrenador, la cual uno tiene que respetar siempre.

Estás en tu ciclo más goleador. ¿Te habías planteado un número a conseguir previamente?

Sí, al igual que en todos los años, me propongo metas personales y una de ellas era marcar entre siete u ocho goles en esta temporada.

Actualmente, el equipo está en zona de clasificación a la Copa Libertadores. ¿Cómo toman ese lugar? ¿Sienten presión por lo ajustado de la tabla?

Lo tomamos con mucha responsabilidad y compromiso, dado que sabemos todo lo que nos estamos jugando en estos meses que faltan.

¿Qué tal la sociedad con Luis Benites y Ronal Huaccha? Ellos también son claves con goles en la escuadra…

En realidad, me llevo muy bien con todo el grupo. Mientras todos podamos aportar para el bien y los objetivos del club, es bueno.

¿Qué objetivo personal aún tienes pendiente por cumplir?

Creo que, como todos los futbolistas aspiran, es que algún día pueda ser llamado a la selección peruana.

En ese sentido, en lo personal, ¿qué aspecto de tu juego consideras que es tu fortaleza? ¿Y en qué ámbito crees que deberías mejorar?

Considero que una de mis principales fortalezas es tener un buen pie para manejar la pelota. Por otro lado, creo que siempre hay muchas cosas que mejorar, las cuales ya vengo puliendo, como es la adaptación a la dinámica del juego.