El distrito de Santa Rita de Siguas será escenario del XIII Concurso Distrital del Caballo Peruano de Paso Santa Rita de Cassia 2026, el cual se llevará a cabo el sábado 23 de mayo.

El evento reunirá ejemplares procedentes de El Pedregal, La Joya, Majes, Castilla, Viraco, Camaná y Arequipa, además de representantes de las provincias de Moquegua, Cusco y Tacna, quienes competirán por demostrar el garbo, el paso llano y la elegancia que distinguen al caballo peruano de paso.

La calificación estará a cargo del juez oficial Antonio Hudtwalcker Pinilla, y contará además con la presencia de un representante del Registro Genealógico del Perú para garantizar que los equinos tengan adecuadas condiciones para competir.

La Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso de Santa Rita de Siguas, presidida por Renzo Lazo Gómez, encargó la organización al Comisario General José Manrique Salas, quien confirmó que el concurso dará inicio a las 9 de la mañana en el estadio municipal.

Asimismo, el evento cuenta con el respaldo de Caja Arequipa, municipio de Santa Rita de Siguas, entre otras instituciones y empresas.