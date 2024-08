Renato Tapia, quien renunció hace dos meses a la Copa América debido a que la Federación Peruana de Fútbol se negó a pagarle un seguro al encontrarse sin equipo, sorprendió al asegurar que lo “da todo” por la selección peruana y que le gustaría ser convocado a las Eliminatorias en septiembre.

En su presentación en el Leganés de España, el volante que ya llegó la pre-convocatoria para que pueda estar en la próxima fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026.

“ Yo, por la selección doy todo, uno no se puede negar a un llamado. Deseo tratar de estar al 100% y enfocarme en lo que yo quiero y tratar de llegar bien no solamente a la selección, sino también a lo que viene este fin de semana para el Leganés. Creo que ya llegó la pre-convocatoria. Nada, estoy siempre pesto para ir a la selección. No depende de mí si voy o no, el entrenador es el que decide y ya está. No hay más que eso ”, sostuvo Tapia.

Renato Tapia estaría arrepentido de renunciar a la Copa América 2024: “Está llorando en España”

Al parecer, Renato Tapia estaría arrepentido de la decisión que tomó al decidir no viajar con la selección peruana a Estados Unidos para participar en la Copa América.

Como se recuerda, el futbolista reveló que la Federación Peruana de Fútbol no le habilitó un seguro que solicitó con anterioridad, por ese motivo, decidió renunciar al torneo.

En la emisión del programa ‘Erick y Gonzalo’, Gonzalo Núñez contó que conversó con una persona cercana al padre del futbolista y este le habría dicho que Renato Tapia está triste y además, que no sintió el respaldo de sus compañeros de la ‘Bicolor’.

“Cosas de la vida, regresando me encuentro con alguien muy ligado a Renato Tapia. Está triste y llorando en España”, aseguró el periodista deportivo.

“El señor que me trajo estuvo con Luis Tapia, papá de Renato, es su amigo y me dijo que Renato está triste y que esperaba que los jugadores lo apoyen. Renato esperaba el apoyo de sus compañeros, que metan presión por ese seguro. Está triste porque dice que ha estado hablando a cada rato con la FPF y lo prologaban sin darle respuesta”, añadió.

