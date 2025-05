Lo primero que nos dice al iniciar la entrevista, es que cuando llegó a Huancayo, era consciente de que los hinchas, la prensa y toda la población, no daban mucho por él o por su joven cuerpo técnico. Era la primera vez que salía al extranjero.

Hoy Richard Pellejero y todo su comando técnico reciben elogios, pero destacan que todo es trabajo duro e incansable del equipo del cual se siente muy orgulloso. Franca y sencilla, así fue la conversación con el DT del equipo wanka que hoy está puntero en la tabla de Liga 1.

¿Alguna vez pensó en liderar el balompié peruano?

Si te digo que sí, te miento. Esta era la primera salida al extranjero. Yo estoy seguro que muchos de los hinchas y muchos del periodismo y demás, tal vez, no daban mucho por nosotros porque somos un cuerpo técnico joven que salía por primera vez. Pero bueno, yo siempre digo que todo esto es a base de trabajo, nosotros veníamos con la confianza y con las ganas de trabajar, de seguir creciendo.

Al asumir la dirección técnica del Sport Huancayo ¿cómo encontró el plantel? y ahora ¿como puntero cómo se sienten?

Cuando asumimos este desafío, encontramos un plantel con muchas ganas, nosotros también, con ganas de poder sacar y hacer las cosas bien. Obviamente teníamos que conocernos y adaptarnos a los jugadores. Hoy la verdad que los veo iguales, sin lugar a dudas felices, al ver lo que hoy la tabla refleja. Pero como les digo yo, es algo que nadie les regaló. Si hoy se ven ahí arriba es porque obviamente han trabajado, se han esforzado y han hecho las cosas bien.

El sistema que empezó fue con dos puntas y ahora juega solo con Marlon de Jesús y le sigue dando resultado ¿cómo lo explica?

Muchas veces uno tiene que, no sólo analizar al rival, sino tratar de buscar la estrategia para poder conseguir lo mejor en cada encuentro. Hoy en día tuvimos un plantel muy corto por muchos lesionados y algunos expulsados. Somos conscientes de que los partidos no duran sólo cuando inicia el juego. Son 95 a 100 minutos que uno tiene que tratar de analizar al rival y saber con qué jugador cuenta para poder terminar lo mejor posible. Creo que nos va a dar resultado tanto un sistema como otro porque los jugadores están comprometidos. El primer día que me presento al equipo era consciente de que este grupo de muchachos iba a dejar todo en cada partido y lo único que pedía era que la hinchada apoyara y estuviera presente y creo que hasta el día de hoy lo está haciendo.

¿Pensaba en que ganar al Boys tenía que esperar los otros resultados de Universitario y FBC Melgar para alcanzar la punta?

No pensábamos en esperar resultados, pensábamos solamente en jugar un gran partido y conseguir el triunfo. Íbamos a enfrentar a un gran rival. Pero bueno, jugábamos en nuestra casa y sabíamos que teníamos que desplegar el fútbol que veníamos haciendo, con sacrificio y esfuerzo, porque creo que hoy es lo que nos trajo hasta acá arriba.

Se llegó a la cima ¿cuán difícil será mantenerlo?

En el fútbol siempre hay una frase: “llegar muchas veces es fácil, el tema es mantenerse”, y nosotros somos conscientes de que es así, Lo tenemos claro. La verdad que yo le digo a los jugadores muchas veces que los resultados adversos y negativos a mí no me iban a cambiar la forma de pensar que tenía de ellos . Confío plenamente en el grupo que tengo y en la clase de jugadores que son. Creo que hasta en los partidos con resultados adversos había que seguir confiando y seguir generando, pero principalmente había que seguir trabajando. Hoy estamos ahí arriba, pero bueno, también somos realistas, esto no ha terminado y queda mucho por delante.

Esta fecha descansa, entonces la tabla se puede mover ¿cómo lo ve?

Si, volvemos a jugar dentro de 20 días más o menos porque tenemos fecha libre y después viene la fecha FIFA, entonces tenemos un receso bastante extenso y la realidad es que sí hay equipos que pueden mover la tabla. Pero nos quedan varias fechas por delante, partidos importantísimos afuera como en casa. Estamos tranquilos porque estamos haciendo las cosas bien, hay que ir partido a partido, vamos a dar pelea y ojalá que podamos seguir ahí arriba. Quien diga que terminando la última fecha podremos tener posibilidad de estar peleando el torneo.

¿El objetivo en esta campaña es devolverle a la afición huancaína la Copa Sudamericana o Libertadores?

Nosotros lo que queremos es estar lo más posible arriba. Te digo que me encantaría llevar una copa internacional, pero hay que ser conscientes de que el torneo es muy largo, que hay muy grandes equipos, muy buenos equipos que apuntan a lo mismo, pero nosotros también vamos a querer estar ahí arriba . Ojalá que este club esté en torneo internacional y que podamos disfrutar y festejar todos juntos.