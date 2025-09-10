Se reanuda el Clausura. A estas alturas del torneo nacional de la Liga 1, el Sport Huancayo realiza una buena campaña en comparación a la temporada anterior. Todo el plantel completo, dirigentes, jugadores y comando técnico están convencidos en devolverle a Huancayo al fútbol internacional.

En la tabla del Acumulado está ubicado en el 6° puesto, ubicado en la zona de la Copa Sudamericana. El DT Richard Pellejero tras breve dialogo con Correo habló de dos temas puntuales.

El primero fue sobre la paralización de los encuentros por las Eliminatorias que podría perjudicar el ritmo de la competencia. Sobre este punto se mostró flexible.

“Me hubiese gustado que el torneo hubiese continuado pero bueno, sabiendo que hubo fecha FIFA somos conscientes de que cuando hay para es para todos los equipos. En parte sirve para corregir errores, reforzar el trabajo. Yo creo que hay unos jugadores que están sentidos y le puedes dar descanso, a otros les recuperas, entonces en parte hay beneficios”, sostuvo.

Una aspiración este año

Respecto a las aspiraciones del equipo, señaló que el equipo lo dio todo para terminar lo más arriba posible. “Uno de los objetivos más grandes es conseguir una copa y ojalá que sea la más importante que la Libertadores. Acá la idea es sumar partido tras partido, somos conscientes que ya tenemos uno en nuestra casa con Chankas que va a ser difícil y duro, pero es un partido clave porque es uno de los equipos que tenemos atrás nuestro”, indicó.

Pellejero destacó la importancia de la localía y de ganar cada encuentro.

“Yo creo que ganando todos los partidos que tenemos de local, va a ser muy importante y vamos a pasar raya. Vuelvo a repetir que queda mucho,. Hay que pensar en Chankas al principio y ojalá que a fin de año podamos estar disfrutando algo lindo que hayamos conseguido”, finalizó