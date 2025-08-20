A nivel nacional, en el mundo deportivo, se sigue cuestionando el arbitraje de Pablo López en el partido entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes. Y es que, el gol anulado de Alex Valera por un offside a José Caravalí, ha levantado polémica.

Se han escuchado comentarios a favor y en contra y desde las filas cremas, el administrador de la “U”, Franco Velazco, informó que presentaría una queja ante la Conar. Sobre el tema, Correo conversó con uno de los protagonistas de dicho encuentro, el DT del Rojo Matador, Richard Pellejero.

El arbitraje genero mucha polémica ¿Qué opina al respecto?

A ver (sobre) el arbitraje, yo siempre digo lo mismo, yo siento que son humanos se equivocan para ambos lados. Entonces nosotros hemos sido, a lo largo del Torneo Apertura, yo creo que fuimos más perjudicados que favorecidos. Entonces, si esta vez a la U le tocó que lo perjudicara no me parece malo tampoco.

La falta de Ancajima a Herrera fue brutal y no le sacaron ninguna tarjeta ¿Cómo se sintió el plantel?

Si, yo creo que la falta de Ancajima era expulsión, pero, totalmente convencido. Inclusive ni la vieron, ahí se la dije al árbitro que la revisara, pero ni siquiera la revisó, ni siquiera sacó la tarjeta amarilla y de eso no hablan, solo hablan del gol anulado y no le cobraron el abuso, supuestamente, que el gol fue más que esa expulsión. Cada equipo habla de las cosas que le perjudican, pero no de lo que le favorece.

Tras el empate, Franco Velazco dijo que Universitario va elevar, ya no reclamo sino, queja por el arbitraje ¿Qué piensa de esa actitud?

Te vuelvo a repetir eh, si la U se va a quejar de este partido entonces nosotros nos tenemos que quejar todos los fines de semana eh. Lamentablemente pasan estas cosas, a los equipos denominados “chicos” le pasa mucho más y cuando los equipos grandes se sienten, porque no sé si fueron perjudicados, pero se sienten perjudicados obviamente que se genera una polémica más grande porque tienen ese poder y pasa en cualquier lado. Entonces, yo creo que hoy la U se puede agarrar de eso, pero bueno, si es así vamos a tener que empezar a quejarnos todos los fines de semana nosotros.

¿Siente que fue justo el resultado del domingo ante Universitario?

A ver, yo creo que el resultado fue justo, creo que tuvimos quince minutos del primer tiempo y viene a recoger el partido en el que no nos encontramos. Inclusive, ellos tuvieron un par de chances más y después el encuentro estuvo más parejo. Tal vez ellos tuvieron las chances más claras, eso sí, también nosotros las tuvimos. Aparte el gol llegó de forma justa.

¿Qué le faltó al Rojo para ganar?

A ver, yo creo que aprovechar las pocas chances que tuvimos, tal vez teníamos que haber sido más certeros, teníamos que haber sido más concretos. Yo creo que, a lo último del partido, los últimos minutos ya ellos tuvieron una chance y nosotros del contragolpe pudimos liquidarlos, pero bueno, se entendía también que el cansancio le llegó a los jugadores y entonces a la hora de decidir en esa parte final nos costó un poco. Creo que nos faltó más que nada el último cuarto de la cancha para poder liquidar el partido.