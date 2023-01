El ídolo del Club Universitario de Deportes, Roberto Chale, fue trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica de la capital, pues su salud está deteriorada.

La familia de la figura del club crema ha pedido a los hinchas y amigos orar por la salud del extécnico de la “U”, pues atraviesa por un difícil momento.

“Les pedimos a todos los hinchas una oración por nuestro padre, el día de hoy está siendo trasladado a UCI, pedimos a Dios que lo ayude a recuperarse y pueda volver a casa junto a nosotros”, publicó la familia en Facebook.

Los parientes del también exjugador de la selección peruana, insistieron: “Les pedimos su apoyo para organizar misas de salud y muchas oraciones”.

Si bien trascendió de una supuesta donación por parte de Universitario de Deportes para el exjugador, la hija de Chale desmintió al respecto. “Todo este tiempo me he mantenido en silencio, pero ya me parece injusto leer que el señor Jean Ferrari ha salido a decir que nosotros no aceptamos la ayuda que el club ofreció”, escribió.

Roberto Chale con Ramón Mifflin posando previo a un partido de la Selección peruana de fútbol. (Foto GEC Archivo Histórico)

“Le debería de dar vergüenza mencionar eso, primero porque a él no le nació, mi madre conversó con él y al momento de darle una respuesta lo hizo condicionando que nadie debía enterarse de ese dinero que querían donar, ya que hay muchos jugadores con problemas de salud que quisieran entrar en cola para que el club los apoye”, precisó.

“Esas fueron sus palabras, no contento con eso ofreció una suma de 20 000 soles como última y única ayuda, con la condición de que si esto se filtraba, nos podrían demandar por 150 mil soles, mi padre en ese momento estaba siendo dializado en una clínica local”, acotó.

(Foto: Facebook)