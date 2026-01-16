Sport Huancayo presentó oficialmente al técnico que estará a cargo del equipo principal en la Liga 1 – 2026, Roberto Mosquera, llega con su comando técnico con el objetivo de superar su propio logro en la Incontrastable.

La mañana de ayer, en el auditorio de la Universidad Continental, se realizó la conferencia de prensa donde se presentó oficialmente a Roberto Mosquera Vera y su comando técnico que estarán a cargo de potenciar el equipo.

“Estamos asumiendo el reto y la valla a superar es a mí mismo del 2011 cn la Copa Libertadores. Tengo buenos profesionales como el preparador físico, de arqueros y el encargado de toda la tecnología digital en videos e internet que nos sirve para estudiar a nuestros jugadores y al rival”, señaló Mosquera. Otro de los aspectos que resaltó el técnico nacional, es su cercanía que tiene con la Incontrastable.

“Tengo un amor por Huancayo, siendo deportivo tengo más credibilidad que un político. Comencé con el Deportivo Wanka en los ‘80 nos fue bastante bien, regresé con Sport Águila, (...) luego con Sport Huancayo”, agregó.

Para sacar el equipo adelante, Mosquera señaló que, buscará el compromiso y disciplina de los futbolistas.

“El primer día que llegamos les presentamos todo lo que no pueden hacer en el equipo. Con la primera vez, segunda vez, hay multas según la gravedad, pero en la tercera se pondrá a disposición de la directiva. El jugador tiene que tener compromiso con el equipo”, concluyó.