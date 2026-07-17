En conferencia previa a la definición del Mundial 2026, donde se enfrentará España contra Argentina, el capitán español Rodrigo Hernández remarcó la idea de intentar ganar y disfrutar el partido de este domingo 19 de julio en el estadio de Nueva Jersey.

“Había que tener más ganas de ganar que miedo a perder y eso vamos a intentar el domingo. Vamos a ir con todo a la Copa del Mundo”, expresó Rodri, agregando que confiarán en el apoyo de sus hinchas y darán todo por ellos.

El capitán reconoció que Argentina representa la prueba más dura que España enfrentará en todo el certamen. No obstante, ambos equipos llegaron a la final de este Mundial, por lo que representaría que mantienen un nivel muy competitivo.

Por su parte, Rodri enmarcó esta final dentro de un recorrido de crecimiento sostenido del equipo. Frente a esta situación, afirmó que son capaces de poder ganar y están contentos de enfrentarse a la Albiceleste.

MESSI: EL MEJOR JUGADOR

Consultado por Lionel Messi, el capitán español no dudó en calificarlo como “el mejor jugador de todos los tiempos”, recordando que ha sido capaz de liderar a su selección y llevarla en Qatar 2022 a la Copa del Mundo, y en este caso, a la final.

No obstante, fue igual de contundente al advertir que el peligro argentino no se limita a una sola figura: “Argentina es mucho más que Messi y ha demostrado ser un equipo completo con jugadores de altísimo nivel y que, al día de hoy, somos los equipos que juegan de manera colectiva. Hay que tener en cuenta a Leo, pero también a otros jugadores”, indicó.

En esa misma línea, destacó el mérito del proceso albiceleste al llegar a dos finales consecutivas.

PARTIDO DE CARÁCTER

El capitán también puso el foco en el clima interno del plantel como una de sus mayores fortalezas.

Asimismo, de cara al choque del domingo, anticipó un desarrollo físico y de alta intensidad. “El partido del domingo va a ser diferente, va a ser un partido de duelo, más físico, en el que tendremos que estar preparados (…) Me gusta pensar que es una selección que da lo máximo", apuntó.