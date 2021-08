Rodrigo Santillán no solo es un ejemplo de superación, también una de nuestras mejores cartas para soñar en grande en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 . Pese a que sufre una polineuropatía sensitivo motora, que causa una disminución en la capacidad para moverse o sentir, ha sabido ganarse un lugar en la para natación a sus cortos 16 años. Y este martes 24, en la inauguración del evento deportivo, competirá en los 50 y 100 metros estilo espalada con el único objetivo de darle una alegría al Perú.

¿Cómo nace tu gusto por la para natación?

Yo no sabía nadar. Lisa García me invita a la familia de la para natación y yo aprendo allí a nadar. Vieron el potencial que tenía, avanzaba muy rápido, bajaba mis tiempos y me enviaron al Open Internacional Loterías Caixa 2019, en Sao Paulo, Brasil. Luego fui a Lima 2019, donde gano mi medalla de bronce y clasifico a Tokio. Ya en el Mundial de Londres del 2019 ratifico mi marca y oficialmente clasifico a los Paralímpicos.

¿Sientes que tu crecimiento en el deporte ha sido muy rápido?

He ido escalando, he pasado por un Campeonato Nacional, una clasificación a los Parapanamericanos, donde logro la medalla de bronce y saco marca para Tokio. Estoy actualmente clasificado y orgulloso de representar a mi bandera.

¿Para ti qué fue lo más difícil de superar?

Siempre ha habido retos, complicaciones, pero yo siempre lo he podido afrontar gracias a mi familia, al apoyo que recibí. Los problemas por el momento no hay, ya hemos pasado lo peor.

¿Cómo viviste el momento en el que ganaste el bronce en Lima 2019?

Fue algo muy bonito. Ganar con tu gente, con tu público. Me hace sentir muy orgulloso porque lo gané en casa, es algo maravilloso para mí que nunca olvidaré.

¿Qué metas te planteas para los Paralímpicos?

Mi objetivo principal es llegar a una final y sueño con quedar entre los ocho mejores del mundo. Asimismo, mejorar mi marca personal y dejar en alto el nombre del Perú.

La pandemia fue un gran problema con el que tuviste que lidiar...

Nos afectó a todos. Ya hemos pasado lo peor: que fue no entrenar en agua. En enero de este año nos reincorporamos nuevamente a la piscina, ya estamos al mil por ciento y con ganas de dar la sorpresa en los Juegos de Tokio.

¿A quién le dedicas tus medallas?

Se las dedico a mi familia, a mi entrenador, a mi mamá y mi papá, a Torito de Oro, la Asociación Paralímpica del Perú y el Instituto Peruano del Deporte, que también me apoyaron.

¿Qué mensaje les darías a quienes te ven como ejemplo a seguir?

Que si yo pude, por qué ustedes no, que con perseverancia, fuerza y resiliencia lograrán sus sueños. Trabajen para lograr lo que se proponen.