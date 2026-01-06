Nada de nada. En la interna del club representante de la Ciudad Incontrastable en el fútbol rentado, Sport Huancayo, ya tiene casi un plantel completo, pero hasta el momento no cuenta con los primordial para realizar una gran campaña.

Y es que, hasta el momento el Rojo Matador no ha oficializado contrato con un director técnico.

Muchos nombres han sonado, entre ellos el del argentino Sergio Castellanos que dirigió la temporada anterior al descendido Ayacucho FC. También se barajó el nombre del nacional Roberto Mosquera quien estuvo a cargo del Alianza Atlético Universidad de Huánuco.

La temporada anterior, al uruguayo Richard Pellejero, de regular campaña el 2025, le pasó factura el perder en calidad de local contra Cusco FC perdiendo la gran oportunidad de clasificar a la Copa Sudamericana. No hubo renovación.

Entonces, hasta el momento el comando técnico del Rojo Matador esta acéfala, generando preocupación y malestar general en el grueso de la afición huancaína, teniendo en cuenta que muchos equipos de peso ya han iniciado su pretemporada.

Destacados futbolistas como Edu Villar, Ronal Huaccha, Hugo Ángeles, Yorleys Mena, Axel Chávez, Juan Barreda, Ricardo Salcedo y Nahuel Luján componen el plantel.

Los años del Sport Huancayo

El año 2008, el Sport Huancayo fue campeón de la Copa Perú ingresando al fútbol profesional el 2009.

En el segundo año en la máxima categoría, el 2010, cuando Sport Huancayo estaba con puntaje de descenso y había perdido 9-0 con Defensor Sporting de Uruguay en la Copa Libertadores en el partido de vuelta, el profesor Roberto Mosquera y el profesor Salvatore tomaron el equipo.

Con una semana de trabajo ganó en Huancayo 2-0, y logró alejarse del descenso y pudieron armar un buen equipo para el 2011.

Ese año, en el torneo descentralizado ganan 15 partidos empatan 5 y pierden 9.

Con 49 goles a favor y 30 en contra, clasifican a la Copa Libertadores 2012 con Irvin Ávila, hoy en el Sporting Cristal. Los años siguientes también logran clasificar a la Copa Sudamericana.