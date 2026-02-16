Bien ganado y con autoridad. Por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, Sport Huancayo hizo respetar la casa y derrotó 2-0 a FC Cajamarca en una tarde donde impuso condiciones de principio a fin.

Desde el pitazo inicial, el Rojo Matador salió con el cuchillo entre los dientes. A los 3’, Javier Sanguinetti avisó con un tiro libre venenoso que se estrelló en el horizontal del arco defendido por Carlos Mosquera. Era el preludio de la garra wanka que avisaba de una victoria segura.

A los 8’, por la banda izquierda, Yorleys Mena se filtró y con toque sutil, y complicidad del golero, abrió la cuenta.A los 17‘ el delantero del Cajamarca FC, Hernán Barcos, tuvo que abandonar la cancha por una lesión.

El dominio fue total. A los 27’, Jimmy Valoyes casi amplía de cabeza, pero el balón besó el parante. La presión tuvo premio a los 38’: gran combinación por izquierda y Nahuel Luján asistió a Hugo Ángeles, quien sacó un zurdazo letal para el 2-0 con el que acabó el primer tiempo.

En el complemento, Huancayo siguió martillando; Luján desperdició una clara a los 59’. Luego, Ángeles vio la roja por un codazo sobre Tomás Andrade y el juez Pablo López no dudó. Con diez hombres, el local cerró filas y aguantó los embates finales.

El pitazo a los 95’ selló una victoria contundente que deja al Rojo con 4 puntos y la hinchada encendida. Huancayo gana los tres puntos y asciende al octavo lugar. El siguiente partido del Rojo será en Andahuaylas ante Chankas.