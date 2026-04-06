No alcanza, no convence y preocupa. Sport Huancayo volvió a tropezar en casa y apenas rescató un empate 1-1 frente a Comerciantes Unidos por la fecha 9.

El arranque fue vertiginoso. Apenas rodó la pelota, Javier Sanguinetti metió miedo con un zapatazo que casi sorprende al golero Matías Córdova.

El “Rojo Matador” tomó las riendas en la primera mitad, manejó la posesión y empujó a su rival contra su arco, pero chocó una y otra vez contra una defensa ordenada de las “Águilas Cutervinas”.

Los locales intentaron desde media distancia con Jimmy Valoyes, Piero Magallanes y Ricardo Salcedo, pero con poca puntería y poca efectividad. Así se fueron al descanso, con el marcador en blanco y la sensación de que faltaba la puntada final.

En el complemento, Huancayo salió decidido a romper el cero. Sanguinetti tuvo la más clara, pero falló en la definición. Yorleys Mena también probó suerte sin éxito. Pellejero movió el banco y mandó a Franco Caballero para jugar con doble punta, buscando mayor peso ofensivo.

Sin embargo, el golpe lo dio primero la visita. A los 68’, tras un mal rechazo de Caballero, Matías Sen no perdonó y sacó un remate a media altura para silenciar el estadio.

Pero el “Rojo” reaccionó rápido. Cinco minutos después, Sanguinetti se inventó una “chalaca” que dejó servido el balón para Caballero, quien de cabeza puso el empate y desató el desahogo.

El tramo final fue de ida y vuelta, con Huancayo volcado al ataque, pero sin claridad para liquidar. El pitazo final selló un empate que sabe a poco.