El periodismo deportivo, hace buen rato, dejó de ser exclusivo de hombres. Poco a poco hemos ido viendo a varias mujeres a ras de cancha, en las pantallas de TV, algún noticiero o en un diario. Lo que faltaba era una voz femenina narrando un partido de fútbol masculino.

Rosa María Muñoz, con 23 años, cumplió ese objetivo. El pasado 8 de octubre relató el Atlético Grau vs. Binacional en las pantallas de DirecTV Sports Perú. Y ya lleva cuatro duelos al aire.

¿Cómo nace esta pasión por narrar?

En verdad fue algo bien random (fortuito), no te esperas que una mujer un día se levante y diga hoy quiero relatar. Nace como una casualidad, yo estudiaba periodismo deportivo y tuve un curso llamado narración y locución deportiva. Elegí a don Miguel Portanova, pues mi papá me hablaba unas cosas espectaculares de él. La dinámica del curso era hacer grupos de 4 o 5 personas, uno tenía que narrar y los otros comentar. Yo tuve mi grupo con cuatro varones más y dije “de repente alguno va a querer cumplir su sueño frustrado de ser Mariano Closs”. Nos mirábamos y tirábamos la pelota. Tuve una especie de mirada cómplice con don Miguel Portanova. Entré, narré un desastre, lo peor que pude haber hecho en mi vida. A pesar del desastre agarró los detalles más chiquitos y me dijo “a la siguiente clase vuelves a entrar”. A la quinta le agarré el gusto.

¿Qué comentarios has recibido?

Por parte de mis amistades siempre les he pedido mucha sinceridad. Y también de desconocidos, algunos bonitos y otros no. A algunos que les ha gustado, me han dicho que les parece bien escuchar una voz femenina. También hubo comentarios del otro tipo, me han mandado a hacer repostería o preguntado si ya hice la cena. Ese tipo de comentarios machistas. Yo siempre digo bienvenida la crítica constructiva.

Estás buscando tu frase...

Sí, estoy en esas. Tengo algunas que me gustan mucho: pisar el acelerador, el corazón del área o el “hay penal, hay penal, hay penal”, cuando me tocó narrar uno. Eso no lo tenía planeado, pero se da en el juego.

¿Si no hubieses sido narradora, hoy que serías?

Al inicio tenía en mis planes estudiar medicina veterinaria, a mitad de carrera digo no me gusta tanto como los deportes. Un amigo me habló, me entró el “bichito”. Soñaba mucho estar un día en televisión, en un estadio o escribir. Mi primera carrera es profesora de inglés. También estudié portugués. Es importante para un periodista estar capacitado. El primer paso ya lo di y hay que soñar en grande.

¿Te ves narrando un partido de la selección?

Es mi sueño, pero creo que esas cosas hay que merecerlas. Estoy trabajando para eso. Otro sueño es narrar una Libertadores, Sudamericana, a nivel nacional un clásico de todas maneras y narrar en inglés también. Y claro, también el campeonato de fútbol femenino.

¿Hoy vives un sueño?

Es un sueño, pero es el inicio de algo, no siento que ya estoy en las nubes, esto es el primer paso en mi carrera y en lo que va a ser más oportunidades para las mujeres. No solo leer comentarios, sino que podamos ser líderes de opinión. Me gustaría que podamos hacer la revolución con las que ya tienen tiempo en periodismo deportivo. Esto es solo un paso, como me recuerdan Directv y mi familia.

Perfil de Rosa María Muñoz

Periodista y narradora deportiva

Nació en Carmen de la Legua (Callao) un 5 de septiembre de 1997, es periodista y narradora deportiva de DirecTV Sports Perú. Es la primera mujer en narrar un partido de la Liga 1 en TV.