El empate 2-2 de FBC Melgar con ADT en el estadio Unión Tarma dejó un sabor amargo en los rojinegros, considerando la ventaja numérica y la forma como terminó el encuentro de la fecha 7 del Torneo Clausura. Gregorio Rodríguez pasó de héroe a villano en 10 minutos.

Rodríguez (87′) anotó el empate momentáneo, ingresó cinco minutos antes, participó en el gol de Jhonny Vidales (92′) y se convertía en el salvador de Melgar. No obstante, cuando se jugaba el minuto 98 jaló la camiseta del rival y el árbitro Christian Santos cobró penal, que Nazareno Bazán lo transformó en gol, el mismo futbolista convirtió al minuto 68 el primero de la tarde por la misma vía.

Jhamir D’Arrigo desperdició dos ocasiones de gol en el primer tiempo. La primera oportunidad definió cruzado y el balón salió desviado y sobre los descuentos de la primera parte del encuentro el extremo encontró un rebote luego de deviarse en el parante.

Sin embargo, Alexis Arias tuvo la oportunidad de más clara de anotar al minuto 58. Jhonny Vidales ingresó por la izquierda para habilitar al “Chaka” que estrelló el balón en el travesaño, cuando lo más sencillo era inflar las redes de Carlos Grados.

El recién ingresado Nazareno Bazán (68′) anotó de penal el gol para ADT, luego que el árbitro Christian Santos cobró la pena máxima al considerar una falta en el área de Alec Deneumostier contra el mismo ejecutor.

El partido se le acomodó a Melgar en el minuto 73 cuando el juez principal expulsó a Mauro Da Luz por acumulación de dos tarjetas amarillas, la última por golpear con el codo en el rostro de Horacio Orzán. Sobre el final llegaron los goles de Rodríguez (97′), Vidales (92′) y Bazán (107′).

NÚMEROS

Con este resultado, Melgar sumó 9 puntos en el Clausura y 40 en el acumulado. El equipo continúa cediendo puntos y cada vez está más lejos del objetivo. Mientras, ADT sumó 7 unidades en el Clausura y 31 en el acumulado, que busca ingresar a zona de Copa Sudamericana.

La fecha 8 se jugará en la quincena de setiembre. Melgar recibirá el domingo 14 a las 15:00 horas a Universitario de Deportes, en el estadio Monumental de la Unsa. En cambio, ADT descansará debido a que Deportivo Binacional fue retirado de la Liga 1 Te Apuesto.