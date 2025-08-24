El fútbol peruano se paraliza esta tarde, desde las 5:30 p. m., cuando se dispute una nueva edición del clásico nacional en el Estadio Monumental.

El esperado encuentro entre Universitario y Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 iniciará a las 5.30 p.m.

La transmisión del clásico será a través de GOLPERU, canal que cuenta con los derechos.

La situación es muy especial, pues Universitario viene de ganar el Torneo Apertura y podría ampliar su ventaja en el liderato del Clausura; mientras que Alianza Lima goza de una condición colectiva brillante, tras avanzar a cuartos de final de la Copa Sudamericana, y debe triunfar para meterse en la pelea por la cima.

RETO. Por su localía, la “U” tiene la obligación de asumir el control de las acciones. A la vez, el técnico Jorge Fossati confía en su plantilla, luego de guardar a varios titulares el jueves pasado, en el empate contra Palmeiras. Uno de los que aseguró un espacio en la alineación es Anderson Santamaría.

Todo apunta a que ocuparía el lugar de Williams Riveros, quien no atraviesa un buen momento deportivo. Además, Jesús Castillo, refuerzo llegado desde Portugal, entraría a la mitad de la cancha, debido a que Rodrigo Ureña está en proceso de recuperación. Su equilibrio será clave.

De su lado, la institución blanquiazul posee un sistema conocido y recurrente, al haber tenido una extensa travesía en la Libertadores y Sudamericana. Justamente, el DT Néstor Gorosito usará su esquema estelar, a excepción de dos bajas: Paolo Guerrero (lesión) y Erick Noriega (vendido a Gremio) no están en lista.

Eso sí, la base se mantiene: Carlos Zambrano es impasable en la zaga, Fernando Gaibor le da claridad al mediocampo y Eryc Castillo es el más peligroso por su velocidad en la derecha. Asimismo, la mochila de los goles cae en hombros de Hernán Barcos, quien marcó seis veces en la Liga 1.

Clásicos

Cabe precisar que Universitario no ha perdido un clásico desde 2023: sumó tres triunfos y un empate. El último se jugó en el Estadio Matute este año y acabó 1-1.