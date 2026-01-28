Alianza Lima enfrenta un delicado momento institucional tras los graves hechos ocurridos en el hotel donde el plantel concentró en Uruguay durante la pretemporada. Según la denuncia presentada por una joven argentina de 22 años, los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña habrían incurrido en una presunta agresión sexual luego de consumir bebidas alcohólicas.

En medio de la polémica, el presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap), Roberto Silva, se manifestó a favor de las sanciones que se apliquen a los jugadores, aunque precisó que estas deben ser proporcionales a los actos cometidos.

“Las indisciplinas o lo que se demuestra como tales tienen que ser sancionadas como corresponde. Nosotros como gremio jamás vamos a avalar ni a defender indisciplinas. Nosotros como gremio tenemos que asegurarnos de que las sanciones que se vayan a emitir, en caso de que se comprueben las indisciplinas, sean acordes a lo cometido”, indicó en una entrevista con Best Cable.

Asimismo, Silva sostuvo que, pese a la polémica, el gremio continuará brindando el soporte necesario a los futbolistas para garantizar el respeto de sus derechos laborales, al señalar que no pueden permitir que estos sean vulnerados.

“Vamos a seguir acompañando a los futbolistas para asegurarnos de que lo que tengan que asumir como responsabilidad sea acorde a la acción, error o indisciplina cometida. No podemos permitir los excesos en las sanciones, porque para eso existen leyes, normas y reglamentos, y formas claras en las que deberían ser castigados los actos cometidos”, agregó.

Finalmente, el dirigente del gremio señaló que lograron comunicarse con los futbolistas involucrados, quienes solicitaron información sobre su situación. No obstante, precisó que ninguno de ellos pidió asesoramiento legal en medio del proceso que afrontan.

“Hemos podido hablar con ellos y sus representantes para tener mayor información, pero no es que ellos nos hayan solicitado nuestra colaboración”, concluyó.