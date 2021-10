Por Carlos Ricardo Lázaro

Santiago Pallares ha sido uno de los hombres que se encargaron de llevar, otra vez, a Primera División a Atlético Grau de Piura. El uruguayo, en base a su aguerrido juego y sus goles, se ganó el cariño de los hinchas, que sueñan con verlo en la Liga 1 anotando por los ‘Albos’. Por ahora, ‘Santigol’ descansa con la familia en su país, pero desde allá se dio tiempo para hablar de su gran temporada y su futuro.

¿Cómo describirías esta temporada con Atlético Grau?

Ha sido muy buena, casi perfecta porque obtuvimos el campeonato. Llegué muy motivado al club y pude retribuir la confianza que me brindaron los directivos a punta de goles. Yo como delantero siempre me propongo hacer goles, pero no me imaginaba llegar a esa cifra. Es algo muy importante para mí y para el equipo, porque al final le sirvió al grupo.

¿No pudo ser perfecto porque no jugaste la final?

Claro. Al principio me costó. Tuve un día bastante cabizbajo. No era del todo triste porque el equipo estaba cerca del objetivo, pero había sentimientos encontrados, pero luego pasó esa etapa y me tocó afrontar aquella final desde otro lado, siempre positivo para alentar a mis compañeros. En realidad, fue una lástima no jugar ese decisivo y lindo partido, sobre todo porque yo venía jugando casi todos los duelos. Sin embargo, al final pude celebrar.

¿Tu historia es bastante peculiar porque dejaste de jugar y luego fuiste campeón mundial universitario?

Dejé el fútbol profesional a los 20 años y gracias a ese mundial en China, donde mostré un muy buen nivel futbolístico, recuperé la motivación. La noticia repercutió bastante acá en Uruguay porque hace muchísimo tiempo que no se ganaba un título. Esa experiencia me devolvió las ganas de probar suerte y gracias a Dios se dio en Rampla Juniors (Segunda División). Ese Mundial ha sido el precursor de todo lo que está sucediendo. Ni me lo imaginaba, pero las cosas se han venido dando y también es gracias al trabajo que uno realiza en silencio.

¿Por qué dejaste de jugar si tenías contrato con Miramar Misiones?

Estaba saturado de todo el ambiente del fútbol. Ya había tenido cinco años donde me había perdido grandes cosas. Eso es parte del fútbol, del sacrificio. Mentalmente y físicamente también estaba cansado. Necesitaba un descanso y a esto se sumó que tenía un técnico que me dijo que no me tendría en cuenta para la siguiente campaña. Así, a pesar de contar con contrato vigente, decidí rescindir, tener otro tipo de vida, un poco más de calidad.

¿Hay opción de renovar?

Voy a hablar con el presidente. Vamos a charlar. Hay que ver cómo sigue. Veremos qué pasa. Es una gran chance la de continuar, pero no puedo afirmar nada. La opción de jugar en Uruguay es muy difícil, pero hay alternativas en otras ligas. Ahora, de quedarme, voy a pelear con el grupo por alcanzar un cupo a un torneo internacional y mantener mi cuota de gol, ese nivel de rendimiento que tuve este año. Eso siempre está en mi cabeza.

¿De quedarte en Grau jugarías por primera vez en Piura y posiblemente con público?

Grau de verdad que tiene mucha gente atrás. Me contaron, luego lo vi y lo sentí. De repente, nos faltó ese apoyo en las tribunas, que para mí es algo muy grato, lo vivo mucho. Me encantaría jugar en su estadio totalmente copado. Además, en Piura se aprovecha bastante el tema del clima, que hace mucho calor y sé que les cuesta a los jugadores. Sería lindo.