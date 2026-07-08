La selección de Argentina dejó atrás la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 y vuelve hoy a los entrenamientos. Sin tiempo para celebraciones, el entrenador Lionel Scaloni programó para este miércoles una nueva jornada de trabajos en el Compass Minerals Performance Center de Kansas City, donde preparará el compromiso frente a Suiza.

El cuerpo técnico de la Albiceleste concentra todos sus esfuerzos en definir la estrategia para enfrentar al conjunto helvético, rival al que se medirá este sábado en busca de un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Una de las principales dudas de Scaloni se encuentra en el lateral derecho. Nahuel Molina todavía no recupera el nivel que lo caracterizó en anteriores competiciones, mientras que Gonzalo Montiel dejó una buena impresión tras ingresar en el tramo final del encuentro frente a Egipto, por lo que ambos disputan un lugar en la formación titular.

Otra interrogante aparece en la ofensiva. Julián Álvarez arrancó como titular frente a los Faraones, desplazando a Lautaro Martínez, quien había sido el acompañante habitual de Lionel Messi durante el torneo. Además, el atacante del Manchester City participó en la jugada del tercer gol argentino al asistir a Enzo Fernández.

De no surgir inconvenientes de última hora, Argentina alinearía con Emiliano Martínez, Nahuel Molina (Gonzalo Montiel), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi y Lautaro Martínez ( Julián Álvarez).

El partido entre Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, se disputará este sábado 11 de julio desde las 20:00 horas en el estadio de Kansas City, donde la vigente campeona del mundo buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título obtenido en Catar 2022.