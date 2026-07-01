La selección de Argentina continúa afinando detalles para el partido frente a Cabo Verde, programado para este viernes 3 de julio a las 17:00 horas, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A pocas horas del compromiso, el entrenador Lionel Scaloni mantiene abierta la disputa por el puesto de acompañante de Lionel Messi en el ataque, con Lautaro Martínez y Julián Álvarez como principales candidatos.

Lautaro Martínez ha sido titular en los tres encuentros de la fase de grupos y, aunque tardó en mostrar su mejor versión, logró romper su sequía goleadora en los Mundiales al convertir de penal su primer tanto en nueve partidos disputados en la máxima cita del fútbol. Sin embargo, el delantero del Inter de Milán todavía busca consolidarse como el principal referente ofensivo del equipo.

Por su parte, Julián Álvarez ha ingresado como alternativa durante los segundos tiempos en la presente Copa del Mundo, sin lograr marcar diferencias en el marcador. El atacante llegó al Mundial 2026 tras permanecer un mes inactivo debido a una lesión en el tobillo y únicamente fue titular en el encuentro frente a Jordania, muy lejos del rendimiento que exhibió en Catar 2022, donde anotó cuatro goles en cinco partidos.

Pese a la falta de contundencia de ambos delanteros, Scaloni transmitió tranquilidad y respaldó el aporte de sus dirigidos. “No tenemos duda ni de Lautaro ni de Julián. El gol siempre es bienvenido, pero hacen un trabajo increíble”, afirmó el técnico argentino, quien valoró el sacrificio y la entrega de los dos atacantes en cada presentación.

Las dudas del cuerpo técnico no se limitan al frente de ataque. En defensa, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina compiten por un lugar como lateral izquierdo, mientras que Cristian Romero podría reaparecer en la zaga central si logra recuperarse completamente del golpe sufrido en la rodilla derecha.

La definición del equipo titular se conocerá en las horas previas a un duelo decisivo en busca del pase a los octavos de final.