Cerca de 4 mil escolares de aproximadamente 100 colegios iniciaron hoy su participación en los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2026, en su Etapa Regional, con una ceremonia de inauguración que contó con la presencia de autoridades de la Gerencia Regional de Educación.

Los estudiantes que clasificaron en las 10 UGEL de la región competirán durante los próximos días en 20 disciplinas deportivas, entre ellas fútbol, básquet, vóley, natación, gimnasia, atletismo, entre otros en el estadio Melgar.

La etapa regional reunirá a los escolares que lograron destacar en sus respectivas jurisdicciones educativas. La competencia se desarrollará hasta el 11 de setiembre, fecha en la que se conocerá a los representantes de Arequipa que avanzarán a la siguiente fase.

Los campeones de esta etapa clasificarán a los Juegos Escolares en la etapa macrorregional y, posteriormente, los mejores deportistas tendrán la oportunidad de representar a la región en la etapa nacional.

Ceremonia de inauguración de los juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2026 en Arequipa (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

La competencia se dio por inaugurada con el encendido de la antorcha a cargo del paradeportista Santiago Martínez, luego de la respectiva juramentación a cargo de la atleta Mayra Ayta.