La selección de Argentina volvió a ganar y sigue invicta en Eliminatorias Qatar 2022. La víctima esta vez fue Chile, a la que venció 2-1 en los más de 2 mil metros de altura de Calama. Pese a que ya está clasificada al Mundial, los integrantes de la ‘Albiceleste’ celebraron de manera efusiva la victoria.

De hecho, el defensa argentino Nicolás Otamendi compartió con sus seguidores el festejo que hicieron en el ómnibus, luego del cotejo. Lo peculiar de las imágenes es que todo sucedió al ritmo de la canción “Que lloro”, que en versión cumbia es tocada por La Banda Al Rojo Vivo, de Argentina.

En un ambiente de alegría, varios de los futbolistas se animaron a cantar y se le escuchó a Otamendi decir “no vale llorar, eh”. Ello despertó las risas de varios deportistas en el interior del vehículo.

El festejo de Argentina en el ómnibus tras derrotar a Chile. (Video: Instagram / @nicolasotamendi30)

Las quejas de De Paul

La ‘Albiceleste’ pasó por momentos incómodos desde que llegó a Chile y los jugadores lo compartieron en las redes sociales. Problemas en el aeropuerto, en el hotel de concentración y las condiciones en Calama. Para más detalle, Rodrigo De Paul narró todo lo acontecido.

“Creo que las cosas se podrían haber hecho diferente. Nos tocó estar casi tres horas en el aeropuerto, sin dejarnos ir al baño, haciéndonos bajar los bolsos después de dos horas y media de viaje. Intentamos poner la mejor predisposición”, reveló el mediocampista en conferencia de prensa.

Cuando el plantel imaginó que los inconvenientes iban a terminar en el arribo, se equivocaron porque las terribles experiencias siguieron en el hospedaje donde les tocó pasar la noche. Así, De Paul contó que se sofocaron por el calor, hubo bulla en las inmediaciones, por lo que no descansaron adecuadamente.

“Llegamos al hotel, en las habitaciones había entre 30 y 32 grados, no andaban los aires acondicionados, tuvimos que abrir la ventana para dormir, al abrir la ventana había sirenas. La gente no pudo dormir bien. Hoy nos levantamos, no teníamos agua”, reveló el jugador.





