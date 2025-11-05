La Selección Peruana cerrará un año difícil afrontando dos amistosos internacionales durante la próxima Fecha FIFA de noviembre, bajo la dirección técnica interina de Manuel Barreto.

El combinado nacional viajará hasta Rusia, donde enfrentará al cuadro local y posteriormente al seleccionado de Chile, en el que será el último reto del 2025 para la Bicolor.

Una camiseta con la franja más intensa y un diseño renovado

A pocos días de estos encuentros, la marca deportiva Adidas, que viste al conjunto nacional, presentó oficialmente la nueva camiseta de la Selección Peruana a través de sus redes sociales.

El modelo mantiene la tradicional franja roja sobre fondo blanco, aunque presenta una ligera inclinación en el centro y un tono rojo más intenso. Además, incorpora vivos y texturas modernas que resaltan la identidad del equipo.

Por primera vez, la camiseta estará disponible en dos versiones:

Jugador , con tecnología de alto rendimiento y ventilación avanzada.

, con tecnología de alto rendimiento y ventilación avanzada. Hincha, con materiales más cómodos y ajuste casual.

“La camiseta estará disponible en versiones jugador e hincha, cada una con características adaptadas a distintos niveles de rendimiento y comodidad. La colección se amplía también con modelos para bebés y niños”, indicó la marca de las tres franjas en su comunicado.

La indumentaria ya puede adquirirse en la web oficial de Adidas Perú y en tiendas seleccionadas.

Visita presidencial a la Videna y preparativos para la final de la Libertadores

El pasado 4 de noviembre, el presidente de la República, José Jerí, visitó las obras de modernización en la Videna de San Luis, acompañado por Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y Jean Ferrari, director de fútbol de la entidad.

Durante la inspección, el mandatario felicitó la gestión de la FPF y destacó la preparación del país para albergar la final de la Copa Libertadores 2025, que se disputará en el Estadio Monumental el 29 de noviembre.

“Ha sido muy importante recibir al presidente Jerí, quien nos trasladó su deseo de regresar al término de las obras. Estamos en excelentes coordinaciones para que eventos como la CONMEBOL Libertadores sean exitosos”, señaló Lozano.

La Bicolor busca cerrar el año con buenas sensaciones

Con una nueva camiseta y un cuerpo técnico interino, la Selección Peruana intentará culminar el 2025 con una imagen positiva antes de definir su futuro rumbo a las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

Los amistosos ante Rusia y Chile serán clave para observar nuevos talentos y probar variantes en el plantel nacional.

Datos clave