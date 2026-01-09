Este domingo 11, la selección de Piura jugará ante su similar de Corrales (de la Liga de Vóley de Tumbes) por la etapa macroregional de la categoría Sub 15, cotejo eliminatorio por la clasificación a la siguiente fase; a jugarse desde las 11:30 a.m. en el coliseo de Pampa Grande en la ciudad fronteriza.

Será un duelo que promete revivir los clásicos de antaño, cuyo ganador avanzará a la siguiente etapa, donde el ganador obtendrá su clasificación al Campeonato Macroregional a realizarse en la ciudad de Cajamarca, los próximos 17 y 18 de enero en el coliseo San Sebastián.

La Liga de Vóley Distrital Baños del Inca en Cajamarca es la organizadora de esta última etapa, donde las selecciones de Tocache, Cajamarca o Chiclayo; Trujillo o Ancash; Piura o Tumbes y el equipo anfitrión, competirán por un cupo en la fase nacional del vóley peruano.

LA SELECCIÓN

Según indicó la presidenta de la Liga de Vóley de Piura, Palmerinda Acevedo Chorres, la selección piurana quedó conformada con las jugadores: Ximana Delgado Labán, Andrea Salazar García y Lucía Burneo García (del equipo UNP); asimismo, las jugadores del club “Nuevo Talento”: Katiuska Ginocchio Ubillús, Valeria Farfán Piñarrieta y Danna Atoche Ludeña.

También la integran Sahori Cerro Criollo, Antonella Gallo Lecarnaqué y Valentina Briceño Betancourt (del club Boca Junior). Luhana Aquino Cardoza (equipo Guadalupe) y las de “Lucha Fuentes: Stefany Narvaéz Luján y Gabriela Maza Farfán.

Todas ellas entrenan bajo las órdenes del entrenador COPEV, Cristhian Aparicio Castro teniendo como asistente a Dilcia Zuñiga Herrera.