Tras varios días de negociaciones, Sergio Peña y Alianza Lima acordaron la resolución de su contrato de “mutuo acuerdo”, según información de RPP.

El contrato vinculaba a Peña con Alianza Lima hasta finales de 2028; sin embargo, su continuidad en el cuadro de La Victoria se vio afectada desde que fue suspendido indefinidamente junto a Carlos Zambrano y Miguel Trauco, tras ser acusados de abuso sexual por una joven argentina.

De acuerdo con la información recopilada, Peña partió hacia Europa para sumarse a un equipo del fútbol turco. De esta manera, el jugador de 30 años regresará a competir en el ‘Viejo Continente’.

El exfutbolista del Malmö (Suecia) y del Emmen (Países Bajos) se someterá a exámenes médicos y, si no surge ningún contratiempo, concretará la firma de su contrato con su nuevo club.

Dicho medio indicó que Peña será el nuevo refuerzo del Sakaryaspor, equipo que compite en la segunda división del fútbol turco.

Sergio Peña sobre denuncia por presunto abuso sexual: “Niego tajantemente cualquier participación”

Mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram, Sergio Peña fue el primero en referirse públicamente al presunto abuso sexual contra una joven argentina, en el que también estarían implicados sus compañeros de Alianza Lima, Miguel Trauco y Carlos Zambrano.

Este jueves 22 de enero se hizo pública una grave denuncia contra tres futbolistas, hecho que ha generado una fuerte polémica en las últimas horas.

“Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia. Soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia”, indicó en su pronunciamiento.

“Por ello, quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer; es un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con la seriedad y el cuidado que merece”, agregó.

En ese sentido, Peña aseguró en su comunicado que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos.

“Las autoridades competentes serán las encargadas de investigar y esclarecer los hechos. Confío en que la justicia actuará con la diligencia necesaria para llegar a la verdad y evitar un daño mayor a las personas involucradas. Estaré en todo momento a disposición de la justicia para esclarecer cualquier duda y colaborar en todo lo que sea necesario, con la calma de quien sabe que no ha cometido ningún delito”, manifestó el deportista.